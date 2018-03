Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Henrik L’Abee-Lund batte Boe e FourCade nella sprint di Oslo. Lukas Hofer quinto : Risultato a sorpresa nella sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nonostante entrambi siano saliti sul podio, Johannes Boe e Martin Fourcade non sono riusciti ad agguantare la vittoria: a festeggiare il norvegese Henrik L’Abee-Lund, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo a pochi giorni dal 32esimo compleanno. Partito forte, ha sfruttato una giornata perfetta al poligono e un ultimo ...

Cade nella voragine e muore : Genova, 15 mar. (AdnKronos) – Un anziano è’stato trovato morto all’interno di una voragine rimasta aperta dopo l’ultima alluvione. E’ accaduto in via Berno, a Genova, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. I vigili hanno recuperato la salma. L’uomo potrebbe essere caduto accidentalmente nella voragine, ma sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica ...

Cade nella voragine dell’alluvione 2011 : Un uomo è precipitato questa mattina nella buca aperta in via Berno dell’ondata di maltempo di quasi 7 anni fa

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia conquista l’oro nella spada femminile - azzurre d’argento nel fioretto : l’Italia conquista altre due medaglie agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). La nona giornata, riservata alle gare a squadre per gli Under 20, vede le azzurre conquistare l’oro nella spada e l’argento nel fioretto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla spada femminile, dove l’Italia si conferma la nazione faro e conquista il titolo contentale. Il quartetto formato ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : doppio oro per l’Italia! Davide Di Veroli trionfa nella spada - Martina Favaretto nel fioretto : La settima giornata di gare agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia), regala una straordinaria doppietta d’oro all’Italia. Davide Di Veroli e Martina Favaretto compiono una vera e propria impresa e dopo essersi già imposti tra gli under 17, riescono ora a conquistare il titolo anche nella categoria superiore degli under 20. Andiamo quindi a scoprire il cammino dei due azzurri. Partiamo da Davide Di ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolathi in DIRETTA : riparte la sfida tra FourCade e Boe nella sprint. Lukas Hofer e Dominik Windisch puntano in alto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, competizione inaugurale della settima tappa del massimo circuito Ibu. Dopo una breve pausa al termine delle Olimpiadi, i migliori biathleti al Mondo tornano a sfidarsi in Finlandia, su un circuito impegnativo e che può regalare grande spettacolo. In vista della sprint maschile, che scatterà oggi alle 17.45, c’è ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : Federica Isola in trionfo nella spada - Alberto Arpino bronzo nella sciabola : Italia subito a segno anche tra gli Under20 negli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). nella sesta giornata di gare arrivano infatti la medaglia d’oro per Federica Isola nella spada e quella di bronzo di Alberto Arpino nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla spada femminile dove Federica Isola conferma tutto il suo talento e dopo le numerose vittorie in Coppa ...

Furgone e moto si toccano nella rotonda - il centauro Cade e finisce in ospedale : Un Furgone e una moto si sono scontrati intorno alle 15 di oggi, martedì 6 marzo 2018 alla rotonda all'incrocio tra via XXV Aprile e via San Matteo a Nichelino. Un uomo di circa 30 anni alla guida ...

Cade nella neve vicino al seggio - 70enne salvato dalla polizia municipale : Marino Srl: 'Tutti i nostri mezzi in azione per sgomberare la neve' 3 Cinquanta truffe e sette condanne, 41enne finisce in carcere 4 Espulso nel 2017 ma i carabinieri di San Giorgio lo trovano a ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : tre medaglie azzurre! Davide Di Veroli oro nella spada - Claudia Memoli e Martina Favaretto sul podio nel fioretto : La seconda giornata degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia) regala tre medaglia all’Italia nella categoria under 17. Davide Di Veroli conquista l’oro nella spada, mentre nel fioretto femminile arriva l’argento di Claudia Memoli e il bronzo di Martina Favaretto. Partiamo dalla spada dove Davide Di Veroli si conferma campione europeo dopo una gara dominata. L’atleta romano ha aperto subito ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : prima medaglia azzurra. Sara Maria Kowalczyk bronzo nella spada : L’Italia conquista la prima medaglia agli Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. A salire sul podio è stata Sara Maria Kowalczyk, che ha vinto il bronzo nella prova di spada femminile nella categoria Cadetti. La spadista campana ha superato prima i gironi di qualificazione, poi ha superato la finlandese Saavalainen (15-7), l’ungherese Kolczonay (15-10) e la russa Bekmurzova (15-12). Ai quarti Kowalczyk si è aperta la ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada si consola con il bronzo. La Repubblica Ceca Cade per 6-4 nella finale per il terzo posto : Il Canada ha vinto la medaglia di bronzo nell’Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. La squadra nordamericana si è consolata così dalla sconfitta nella semifinale contro la Germania. I giocatori con la Foglia d’Acero sul petto hanno battuto nettamente la Repubblica Ceca per nella finalina per il terzo posto, riscattando in parte la delusione per essere rimasti fuori dalla finale. Un bronzo che permette al Canada, che era reduce da ...