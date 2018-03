Cade e muore in una voragine del 2016

Genova - anziano Cade e muore in voragine aperta dopo alluvione : Un anziano è stato trovato morto all'interno di una voragine rimasta aperta dopo l'ultima alluvione. È accaduto in via Berno, a Genova, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ...

Si arrampica sul balcone di casa - Cade e muore : Una domanda che si sono poste molte persone, nel mondo. I più previdenti di solito hanno un duplicato che nascondono in determinati posti o consegnano a qualche parente o amico fidato. Non sempre, ...

Cerca il selfie perfetto dalle cascate - 32enne Cade e muore dopo un volo di 30 metri : Cerca il selfie perfetto dalle cascate, 32enne cade e muore dopo un volo di 30 metri Il turista era con altri amici ad osservare lo scenario ma si è avvicinato troppo al bordo scivoloso per una foto ed è caduto nel vuoto.Continua a leggere Il turista era con altri amici ad osservare lo scenario ma […] L'articolo Cerca il selfie perfetto dalle cascate, 32enne cade e muore dopo un volo di 30 metri sembra essere il primo su NewsGo.

Cade da scala da tre metri muore operaio napoletano : Un uomo di 61 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, originario di Napoli ma residente a Corigliano Calabro, è morto sul colpo Cadendo da una scala mentre effettuava dei lavori su un ...

Cade nel camino - muore per le ustioni : Una donna di Teramo di 92 anni è morta nella tarda mattinata per le gravi ustioni riportate dopo essere caduta in un camino acceso. La tragedia si è consumata all'interno della taverna dell'abitazione ...

Teramo - Cade nel camino acceso dopo un malore : anziana muore per le ustioni : Tragedia in un'abitazione nella frazione di Villa Stanghieri a Teramo, nella tarda mattinata di oggi. Una donna di 92 anni, Angiolina Marcozzi, mentre si trovava nella taverna di casa, si è sentita ...

SZ : 47enne Cade in ruscello e muore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Terremoto in Messico - 7.2 / Ultime notizie - Cade elicottero con ministro a bordo : muore il segretario : Un evento sismico di magnitudo 7.2 ha colpito il Sud Ovest del Messico. Una seconda scossa di 5.8 a distanza di pochi minuti. Caduto elicottero con a bordo ministro.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:17:00 GMT)

Taranto - Cade in mare durante una regata e muore : Tragedia ieri mattina durante una gara del campionato di vela di altura dello Jonio 2017-18, organizzato dalla sezione di Taranto della Lega Navale Italiana. Un uomo di 65 anni, Mauro Lioce, che ...

Perugia - operaio muore Cadendo da un'impalcatura : Perugia - Un operaio di 40 anni di origini sudamericane è morto venerdì pomeriggio cadendo dall'altezza di otto metri, mentre era al lavoro su una impalcatura per la realizzazione di un edificio della ...