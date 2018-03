Cadavere di neonato trovato in un' azienda di rifiuti

MORTA DA DIECI GIORNI/ Trovano un neonato tra le gambe del Cadavere : In una camera mortuaria in Sud Africa è accaduto un episodio al limite del possibile: una donna MORTA da DIECI GIORNI ha espulso il figlio che portava in grembo, morto anche lui(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:19:00 GMT)