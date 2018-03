Bufera Lazio-Torino | i tifosi portano Giacomelli in tribunale

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018)non finisce mai. I biancocelesti sono furiosi con il Var, in particolar modo tantissimi episodi che hanno penalizzato la squadra di Inzaghi in campionato e tolto tanti punti decisivi per la corsa alla Champions League. Nel dettaglio undicidellahanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in rene all’espulsione di Immobile contro il club granata, la citazione riguarda il direttore di gara Pieroe Marco Di Bello, designato per quella gara al Var. L’introduzione della tecnologia purtroppo non ha cancellato le polemiche ma rimane comunque uno strumento straordinario, laperò è stanca. L'articolo, iinsembra essere il primo su CalcioWeb.