Brasile | la condanna del Prc dell' omicidio di Marielle Franco e del suo autista

Brasile - l’ex presidente Lula condannato in appello per corruzione : non è più eleggibile : l’ex presidente-operaio è stato condannato a 12 anni e un mese di reclusione dalla Corte di appello di Porto Alegre e, in base alla legge d’iniziativa popolare denominata «Ficha limpia» (Fedina Pulita), non potrà pertanto concorrere alle elezioni presidenziali

Brasile - inasprita la condanna di Lula : 22.25 La Corte d'Appello brasiliana ha confermato la condanna in primo grado per l'ex presidente Lula e ha anche inasprito la pena, portandola da 9 anni e 6 mesi a 12 anni. L'accusa è di corruzione e riciclaggio e ruota attorno alla proprietà di un lussuoso appartamento che sarebbe stato donato all'ex presidente dalla società di costruzioni Oas in cambio di contratti con il colosso petrolifero Petrobras. Lula può fare ricorso, ma la sentenza ...

Brasile - Lula condannato a 12 anni : non potrà essere rieletto. “Sentenza politica” : E’ stato condannato a 12 anni e un mese di carcere l’ex presidente operario Luiz Inacio Lula da Silva. La sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Porto Alegre, dal momento che due dei tre giudici hanno votato per confermare la condanna di primo grado e, anzi, di aggravarla. In base alla legge d’iniziativa popolare denominata Ficha limpia (Fedina Pulita), l’ex capo dello Stato non potrà essere rieletto per la terza ...