Boxe | Vinny Pazienza arrestato per violenze domestiche Condannato l’ex Campione del Mondo

oasport

: Arrestato Vinny Pazienza Percosse alla compagna - thexeon : Arrestato Vinny Pazienza Percosse alla compagna - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #vinnyPazienza ispiratore del film #Bleed - Più forte del destino arrestato per violenze domestiche - angelnolimits : Arrestato Vinny Pazienza Percosse alla compagna -

(Di giovedì 15 marzo 2018)è statodalla polizia del Rhode Island a causa di. L’exdeldei pesi superleggeri è stato processato per direttissima ea un anno di libertà vigilata. Il 55enne ha mosso le mani nei confronti della compagna che, dopo le percosse subite è riuscita a rifugiarsi in bagno e a chiamare aiuto. La polizia ha così fatto irruzione nella casa dell’ex pugile che già due mesi fa aveva picchiato un uomo dopo una discussione per un prestito. Gli agenti hanno riscontrato le ecchimosi sul viso e sul corpo della donna che è stata portata via in barella. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter