Borse | trimestrali positive aiutano a schivare tensioni commerciali

Borse Europa deboli a metà seduta - trimestrali non aiutano : L'azionario europeo è debole a metà seduta , con una serie di trimestrali che non riescono a risollevare il morale degli investitori preoccupati di un irrigidimento della politica monetaria Usa più veloce del previsto.

Borse : settimana importante con BCE - dati macro e trimestrali : Come sempre si seguirà la consueta conferenza stampa del presidente Draghi che potrebbe fornire un orientamento sulle prossime mosse in materia di politica monetaria. In chiusura di settimana il ...