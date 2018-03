Borsa | in aumento il controvalore degli scambi del 15 03 2018

Creval corre in Borsa. Aumento sottoscritto all'83 - 1% : MILANO - Apertura in forte rialzo in Borsa per il Credito Valtellinese, che sale a 0,104 euro , segui il titolo in diretta, . La banca ha fatto sapere nella serata di ieri che l'Aumento di capitale da ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 2/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,28 miliardi di euro, con un incremento di ben 517,7 milioni, pari al 18,...

Un aumento di capitale di 9 milioni per Itema verso lo sbarco in Borsa : Da Colzate a Piazza Affari, il passo ormai è breve. Nelle previsioni, è fissato per il prossimo aprile lo sbarco in Borsa, nel segmento Star, di Itema, la società bergamasca tra i leader mondiali dei ...

Creval chiude a -7% in Borsa con aumento : ANSA, - MILANO, 19 FEB - Forte corrente di vendite in Piazza Affari nel primo giorno dell'aumento di capitale del Credito valtellinese: il titolo ha ceduto il 7% finale a 0,104 euro, mentre i diritti ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari alle prese con aumento di capitale Creval (19 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macreconomici, mentre inizia l'aumento di capitale di Creval. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 03:08:00 GMT)

Creval - Borsa Italiana : Aumento fortemente diluitivo. Applicato modello rolling : TeleBorsa, - Borsa Italiana dispone l'applicazione di alcune regole del "modello rolling" all'Aumento di capitale del Credito Valtellinese in quanto ritenuto "fortemente diluitivo". "Con riferimento ...

Industria e Innovazione - chiuso aumento di capitale. Inoptato in Borsa dal 30 gennaio : TeleBorsa, - Si è concluso con la sottoscrizione dell'89,2% dell'offerta, per un controvalore di oltre 2,711 milioni di euro, l'aumento di capitale in opzione di Industria e Innovazione . I 2.532.320 ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 25/01/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,37 miliardi di euro, con un incremento di ben 796,2 milioni, pari al 30,...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 16/01/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,75 miliardi di euro, con un incremento di ben 471,5 milioni, pari al 20,...