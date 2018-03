Bomba carta dei No Tap ad agenzia Adecco

Bergamo - paura a scuola : Bomba carta con dinamite esplode sotto l'auto del professore : Una bomba carta sotto l'auto del professore. L'ordigno è stato fatto esplodere nella tarda serata di ieri sotto l'auto di un professore dell'istituto Quarenghi di Bergamo. L'episodio attorno alle 23 ...

Bomba carta sotto auto prof a Bergamo : ANSA, - Bergamo, 06 MAR - Una Bomba carta è stata fatta esplodere nella tarda serata di ieri sotto l'auto di un professore dell'istituto Quarenghi di Bergamo. L'episodio attorno alle 23 nel parcheggio ...

Colloquio - Bomba carta - cori e fumogeni : ecco cosa è successo durante l’ultimo allenamento del Torino : Il Torino non sta attraversando un buon momento, due sconfitte consecutive per la squadra di Walter Mazzarri, prima contro la Juventus, poi contro il Verona, la corsa all’Europa League si è complicata terribilmente, i tifosi sono delusi dall’ennesima stagione non entusiasmante. Nel pomeriggio Colloquio tra il tecnico ed i calciatori poi la squadra in campo per preparare contro il Crotone, i tifosi hanno manifestato ...

Intimidazione al sindaco di Apricena - trovata davanti casa sua una Bomba carta : Il primo cittadino, eletto con una lista civica, aveva già ricevuto un proiettile l’anno scorso e ripetute minacce da un uomo poi arrestato nel 2016

Bologna - violenza rossa Bomba carta ferisce un altro poliziotto : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto un appello a Bologna: 'Non fatevi rappresentare da questi venti figli di papà che non sono antifascisti, chi usa la violenza per fare la politica è ...

Bologna - nuovi scontri tra antagonisti e agenti : poliziotto ferito da una Bomba carta : Bologna, nuovi scontri tra antagonisti e agenti: poliziotto ferito da una bomba carta Tensione e scontri in Piazza Galvani a Bologna dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall’intervento delle forze dell’ordine – […] L'articolo Bologna, nuovi scontri tra antagonisti e agenti: ...

Scontri a Bologna per il comizio di Forza Nuova : agente ferito al volto da una Bomba carta. Feriti anche 4 studenti : Ancora Scontri nella serata. Un poliziotto del reparto mobile di Padova è stato ferito al volto da una bomba carta lanciata dai collettivi durante gli Scontri di oggi, a Bologna, tra...

Notte di terrore nel Napoletano : Bomba carta devasta due negozi : bomba carta nella Notte a via Gramsci a San Sebastiano al Vesuvio. Un potente ordigno ha danneggiato la Farmacia Finelli e l?agenzia Immobiliare. La bomba, esplosa in tarda serata, ha mandato...

Terrore a Ottaviano - Bomba carta esplode in faccia a un bimbo : Una bomba carta, probabilmente residuo del passato Capodanno, è esplosa in faccia ad un bambino di 7 anni alla periferia di Ottaviano, ai confini con Piazzolla di Nola. Il bambino, di nazionalità ...

Bomba carta contro negozio chiuso : danni ad un'auto in transito : Torre Annunziata. Bomba carta contro negozio chiuso da anni: la deflagrazione investe e danneggia auto in transito. Paura nel pomeriggio di oggi nella periferia di Torre Annunziata, nella rotonda al ...

Bomba carta esplosa - 100mila euro di danni : caccia ai responsabili : Anziana legata, picchiata e rapinata in casa: arrestato muratore Cronaca Diciottenne non rientra in comunità dopo aver festeggiato il Capodanno: forse è a Torino Cronaca Vento forte, chiusi alcuni ...

Torino - Bomba carta nel cassonetto per festeggiare Capodanno - 30 appartamenti danneggiati : “La mia casa era irriconoscibile” : “Ero qui che guardavo la televisione con le mie figlie, quando ho sentito un urto e i vetri delle finestre andare in frantumi, sono subito corsa via con le bambine in un’altra stanza”. È il racconto di una delle abitanti delle palazzine del quartiere Falchera, a Torino, che nella notte di Capodanno hanno subito i danni della bomba carta fatta esplodere in cassonetto nel piazzale antistante e che ha causato il ferimento di 4 ...

Bomba carta a Torino - un testimone : 'Un boato e sono saltati i vetri' : Durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro, a Torino, intorno a mezzanotte, ignoti hanno innescato una Bomba carta che nell'esplosione ha generato un'onda d'urto in grado di danneggiare ...

Esplode Bomba carta - 4 feriti a Torino : Torino, 1 gen. (AdnKronos) - Quattro persone ferite, i vetri di trenta abitazioni andati in frantumi e quattro auto danneggiate. E' il bilancio dell’esplosione, la scorsa notte, durante i festeggiamenti di Capodanno, di un ordigno artigianale nel quartiere Falchera a Torino. Le schegge dell’ordigno