Bnl | funzionario avverte i vertici di Atac e Ama | “Non fate il concordato o il Comune di

(Di giovedì 15 marzo 2018) Pressioni sui dirigenti delle aziende capitoline e, indirettamente, sul Campidoglio stesso affinchénon ricorresse alpreventivo. Pena, per ildi Roma, la rimessa in discussione di tutti i rapporti finanziari con la Banca Nazionale del Lavoro. L’operazione fallimentare, infatti, non solo avrebbe messo a rischio la totalità degli importi vantati dall’istituto, fra i principali creditori della società romana dei trasporti, ma avrebbe anche interrotto il “sistema” che si era creato e che permetteva alle società pubbliche ad ottenere nuovi finanziamenti dagli istituti di credito sebbene non ve ne fossero le condizioni economiche. Motivo per il quale le pressioni si sono spostate poi sull’advisor privato scelto da, la società Ernst & Young. Emergono particolari inquietanti sul fronte romano nell’inchiesta della Procura di Bari che indaga per bancarotta ...