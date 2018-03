BMW Serie 1 | nel 2019 la terza generazione

BMW Serie 1 - Proseguono i test della nuova generazione : A distanza di qualche mese dalle ultime foto spia, i nostri fotografi hanno immortalato un muletto della nuova BMW Serie 1 alle prese con una sessione di test su strade innevate. La rinnovata vettura tedesca, attesa tra la fine del 2018 e il 2019, si appresta a scrivere una nuova pagina nella storia del modello, specialmente per quanto riguarda laspetto tecnico.Cambio di trazione: si passa allanteriore. La nuova Serie 1, come risaputo, ...

BMW Serie 3 - Nuovi collaudi per la berlina tedesca : La BMW prosegue i collaudi della nuova Serie 3, attesa sul mercato nel 2019. La berlina, nome in codice G20, è stata fotografata in Scandinavia e mostra qualche ulteriore dettaglio definitivo.Quasi pronta al debutto. Osservando le immagini possiamo notare che, con ogni probabilità, i gruppi ottici anteriori e posteriori sono già quelli del futuro modello di Serie. Pur coperti da pellicole è possibile notare i loro ingombri e la loro posizione, ...

BMW Serie 2 - Collaudi sulla neve per la Gran Coupé : Con l'arrivo della seconda generazione della BMW Serie 2 la gamma della compatta si amplierà accogliendo una quinta variante carrozzeria. Oltre alle Coupé, Cabriolet, Active Tourer e Gran Tourer, la 2er diventerà anche berlina: con ogni probabilità queste foto spia mostrano uno dei prototipi della BMW Serie 2 Gran Coupé, un modello totalmente inedito per la Casa Bavarese.Come la Mini. Destinata a posizionarsi alla base dell'offerta delle quattro ...

BMW Serie 8 Coupé - la nuova granturismo è in rampa di lancio : ROMA - La M8 GTE che sta debuttando alla 24 Ore di Daytona avrà presto una sorella stradale. Una granturismo Coupé attesa sul mercato nel corso del 2018. E che ha appena completato una sessione di ...

BMW - Test in pista per la nuova Serie 8 : La BMW ha diffuso nuove informazioni e un teaser in merito alla Serie 8, confermandone il debutto nei prossimi mesi. I prototipi di pre-Serie della versione coupé sono stati collaudati sull'anello di alta velocità ad Aprilia (LT).BMW sceglie l'Italia per i collaudi. Questi Test hanno permesso di validare alcune soluzioni tecniche messe alla prova in condizioni limite, sia per le velocità raggiunte che per le varie superfici ad aderenza variabile ...

BMW Serie 6 GT - la berlina cambia pelle : BMW Serie 6 GT, la berlina cambia pelle Un'ammiraglia bella e generosa, diversa dalle solite. È la BMW Serie 6 Gran Turismo Continua a leggere L'articolo BMW Serie 6 GT, la berlina cambia pelle sembra essere il primo su NewsGo.

BMW - Le foto spia della Serie 8 cabrio : La BMW Serie 8 è stata nuovamente fotografata su strada. Questa volta l'ambientazione è quella invernale delle strade scandinave e soprattutto l'esemplare è quello con carrozzeria cabriolet, che dovrebbe seguire di poco il debutto della coupé nel 2019.Classico tetto in tela. Come già appurato nei mesi scorsi la BMW ha scelto di mantenere la classica capote in tela anche per la Serie 8, confermando così la soluzione vista sulla precedente Serie ...

Alpina trasforma la BMW Serie 5 in una wagon missile da 330 km/h. Ecco la B5 Touring : MONACO - Sviluppata sulla base della BMW Serie 5, la nuova Alpina B5 Biturbo Touring ambisce al titolo di famigliare di produzione più veloce del mondo. Presentata all'ultimo Salone di...