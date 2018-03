Blogo it riparte I siti passano sotto l’ombrello di Triboo

wired

(Di giovedì 15 marzo 2018) Movimenti importanti nell’editoria digitale italiana., che già in passato aveva acquisito Html.it (2014) e Brown Editore (2015), ha comprato le testate che facevano parte del network di.it, come TvBlog, SoundsBlog, CineBlog, MotoBlog e ComicsBlog. L’obiettivo è rilanciarle integrandole ai propriverticali, cioè di settore. Il punto di partenza è povo. Lo scorso anno l’insieme deidi– chiusi a dicembre in modo improvviso e affatto rispettoso dopo l’istanza di fallimento del precedente editore – ha raccolto 170 milioni di utenti e 250 milioni di accessi. Il grupposi occupa di editoria, marketing online ed ecommerce e gestisce 17 testate come Leonardo, Html.it, Webnews, Borse.it, Wall Street Italia, Motori.it, Pmi.it, DireDonna, Greenstyle e il food magazine Agrodolce. Come si legge nella nota di, “in questo modo l’azienda rafforza ...