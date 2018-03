BITCOIN E CO Il mondo delle criptovalute contagia Porsche | Kodak e Kakao

Così BITCOIN potrebbe rivoluzionare anche il mondo dell'energia : ... stretto, tra bitcoin ed energia se ne parla già da un po' e in rete girano articoli allarmistici che affermano che andando avanti Così i bitcoin nel 2020 consumeranno tutta l'energia del mondo. ...

BITCOIN & co. : la classifica dei più ricchi del mondo in criptovaluta : Maschio, quarantenne, lungimirante e molto abile nel fiutare gli affari. L’identikit corrisponde ai paperoni delle criptovalute, chi è cioè diventato ricco grazie agli investimenti nelle monete virtuali. Che, attenzione, non sono sinonimo di Bitcoin, la più nota tra le valute digitali ma non la sola, perché anzi l’elenco è lungo e comprende, tra le varie, altri due riferimenti di settore: Ripple ed Ethereum. A mettere in fila ...

BITCOIN : nasce Sol - la prima cripto città al mondo - dove si trova la terra promessa : C'è chi con il Bitcoin è diventato milionario, se non miliardario. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato la storia di un ragazzo che, non ancora maggiorenne, era già ricchissimo, grazie ad un'...

La tecnologia dietro al BITCOIN potrebbe cambiare il mondo della sanità : Seppure i principi da cui sono nati Bitcoin e criptovalute siano stati inizialmente sfruttati e sperimentati in campo economico, la stessa tecnologia ha il potenziale adatto per rinnovare radicalmente numerosi settori industriali, incluso il mondo della sanità. La blockchain (tradotto: catena di blocchi) è un sistema che registra transazioni su blocchi collegati tra loro e li archivia in registri crittografati. Non esiste alcun amministratore, ...

La tecnologia dietro al BITCOIN potrebbe cambiare il mondo della sanità : Nel settore sanitario, le blockchain potrebbero rivelarsi incredibilmente utili nella gestione e archiviazione dei più disparati documenti di carattere medico

Ripple - BITCOIN - Ethereum e…Linda. Cosa Bolle in Pentola. Le novità dal mondo delle criptovalute : Dopo il recente crollo dovuto all’emanazione di provvedimenti restrittivi sugli exchange di criptovaluta in Sud Corea, evento che aveva portato quasi tutto il mercato delle criptovalute a picco, il sole sembra esser tornato a splendere su Bitcoin & company. Probabilmente vi chiederete perché gli investitori siano così sensibili alle notizie provenienti dalla Corea del Sud. Tutto questo è molto semplice: questo paese ha uno dei maggiori ...

Il più grande autoribaltabile del mondo si può comprare in BITCOIN - : Alla fine di dicembre, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, ha firmato un decreto "Per lo sviluppo dell'economia digitale". Il documento ha permesso l'utilizzo di tutte le cripto-...