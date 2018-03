Governo - Salvini chiama Di Maio/ Patto Lega-M5s - Camera ai grillini : il Pd ‘spera’ in Berlusconi : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: primo contatto e possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. il Pd spera in Berlusconi.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Berlusconi : 'Governo di centrodestra appoggiato dal PD - no ai 5 Stelle' : Notoriamente, il presidente e fondatore di 'Forza Italia' Silvio Berlusconi non veda di buon occhio l'ascesa e l'operato del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Più volte il leader di centrodestra ha sostenuto che il partito sia una sorta di "setta politica" e che rappresenti una sorta di nuovo 'partito comunista' da fermare il più presto possibile. D'altro canto, gli stessi esponenti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle hanno criticato più ...

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : Non vuole accordi organici ma ribadisce serve 'una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Non sono disponibile a partecipare a un Governo a ogni costo che duri qualche ...

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : ROMA Berlusconi e Salvini non consumano ancora la rottura ma al momento viaggiano su due strade diverse. Entrambi affermano che si troverà l'accordo prima nel centrodestra, ribadiscono...

Matteo Salvini apre al M5S per il governo ma Silvio Berlusconi lo gela : Anzi, nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Sono contrario al ...

Nel Pd ancora diviso Guerini ribadisce : 'governo con Berlusconi? Fantapolitica' : Tra le varie correnti, quella di Orlando esclude accordi sia con Lega che col M5s. Franceschni apre ad un governo per le riforme -

'Possibile governo con appoggio del Pd sui singoli temi' - Berlusconi - : Roma, 14 mar. , askanews, Un governo che potrebbe avere l'appoggio del Pd 'su singoli temi'. È questa l'ipotesi avanzata da Silvio Berlusconi nel corso dell'assemblea con i parlamentari di Fi per ...

Governo - Berlusconi : 'Aprire la porta a M5S? Sì - per cacciarli via' : 'Ho aperto la porta per cacciarli via'. Risponde così Silvio Berlusconi arrivando alla Camera per l'assemblea dei gruppi a chi gli chiede se avesse aperto all'ipotesi di un Governo con i Cinque Stelle ...

Salvini : "Governo? No pregiudizi su Di Maio". Ma Berlusconi lo gela : Il leader della Lega: "Governo col M5s? Tutto possibile, escluso il Pd". Ma il Cavaliere lo gela: "Aperture ai grillini? Sì, per cacciarli fuori". Centrodestra al lavoro sul progetto di manovra. ...

Silvio Berlusconi - la tentazione estrema : governo con il Pd - no al ritorno al voto subito : Non ha dubbi, Silvio Berlusconi : tra un governo con il Pd e un ritorno immediato al voto, meglio la prima ipotesi. Uno scenario che ovviamente non piace a Matteo Salvini , che ha già rispedito al ...

Berlusconi apre a larghe intese - Salvini : 'Non ci hanno votato per riportare Renzi al governo' : Il leader della Lega ai suoi: riprendere tutto come prima del voto, tutti in giro nei collegi, no a governi-pastrocchio o minestrone'. Tra Carroccio e forzisti non c'è ancora accordo neanche sulla ...

Berlusconi fa il tedesco : '100 giorni per governo con Pd' : Roma, 12 mar. , askanews, A una settimana dal voto, le malcelate differenze, nascoste dietro la comune rivendicazione della vittoria della coalizione, escono dai retroscena per entrare nel vivo del ...