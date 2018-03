Benji | Fede e lo scherzo delle Iene

Benji & Fede - la vendetta dello scherzo a 'Le Iene' con la complicità di Rocco Hunt : Alla fine la vendetta è arrivata, a meno di un anno di distanza: Niccolò Torielli de Le Iene ha deciso di consentire a Federico Rossi , del duo musicale Benji & Fede , di prendersi una rivincita con ...

Da Tiziano Ferro a Riki e Benji e Fede le nomination Onstage Awards 2018 : come votare : Sono state svelate le nomination Onstage Awards 2018. Da Tiziano Ferro a Ligabue, passando per Riki, Justin Bieber e Benji e Fede, tantissimi sono i cantanti italiani ed internazionali che è possibile sostenere ai Levi's Onstage Awards 2018. Le votazioni sono già iniziate e si chiuderanno alle ore 23:59 del 3 aprile 2018. Oltre tale termine non sarà più possibile votare e supportare i propri cantanti preferiti. come votare Per votare i ...

A Verissimo Emma-Cristina Chiabotto-Miriam Leone - a Sabato italiano Cecchi Gori - a Gulp Music Benji e Fede : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Sabato 10 marzo. Ospiti di Gulp Music del 10 marzo 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Il programma è andato a trovare Thomas in una delle date del suo nuovo tour. Per l’occasione l’artista presenterà in esclusiva per il pubblico […] L'articolo A Verissimo Emma-Cristina Chiabotto-Miriam Leone, a Sabato italiano Cecchi Gori, a Gulp Music Benji e Fede ...

Siamo solo noise di Benji & Fede travolge la classifica Fimi del 9 marzo e scalza Sfera Ebbasta : la top10 settimanale : Siamo solo noise di Benji & Fede debutta al primo posto della classifica Fimi del 9 marzo, come ampiamente prevedibile: il duo nato su Youtube che negli ultimi anni si è imposto come vero e proprio fenomeno commerciale conquista l'ennesimo primato tra le vendite dei dischi in Italia con l'ultimo album di inediti, il terzo in carriera. Siamo solo noise, che già si appresta ad entrare nello slang adolescenziale grazie all'enorme battage ...

Benji & Fede al Lingotto - Sinatra - una voce - una leggenda : ... uomini, donne, salute, notizie , vere e false, ' per 'GiovedìScienza': un'analisi del rapporto tra scienza, tecnologia e opinione pubblica in Italia, con particolare attenzione alla salute e alle ...

Vecchioni - Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne #paritàdigenere : la campagna e tutti gli eventi : Vecchioni, Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne: i quattro artisti italiani "ci mettono la faccia" e invitano tutti a fare lo stesso. In occasione della Festa della Donna, il Comune di Milano lancia la campagna #paritàdigenere ed una serie di eventi che si terranno in città per tutto il mese di marzo. tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Milano che invita tutti i cittadini a metterci la ...

Benji e Fede Concerti 2018 : biglietti TicketOne e possibili date da Roma a Torino e Milano : Dopo le partecipazioni in tv (come a 90 Special da Nicola Savino o l’ultima a EPCC di Alessandro Cattelan) e dopo il nuovo singolo “On demand” che vede la partecipazione straordinaria del rapper Shade, è uscito il nuovo album di Benji e Fede, dal titolo “Siamo solo noise”. L’album uscito il 2 marzo (oltre alla versione standard è disponibile anche nella versione deluxe), sta già riscontrando ottimi risultati di vendita (sia di album fisici, che ...

Benji e Fede : 'Siamo ancora qui altre giovani star sono scomparse' : La dura legge del ciuffo non fa prigionieri e così è stata mobilitazione generale per l'arrivo di Benji & Fede alla Feltrinelli Express di Piazza Garibaldi, sabato pomeriggio. 'Ma per noi i firmacopie ...