Beach volley - World Tour 2018 Muscat. Battuti i danesi : Abbiati/Andreatta alla seconda fase! : Una vittoria sofferta ma importantissima per Andreat Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Muscat in Oman. La coppia azzurra ha superato 2-1 i danesi Rosager/Trans Hansen e ha così già conquistato la certezza di partecipare alla fase ad eliminazione diretta, conquistandosi di diritto il ruolo di favorita per accedere direttamente ai quarti di finale del torneo nella finale del girone in ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Danimarca e Norvegia per l’Italbeach a caccia di risultati : Danesi per Abbiati/Andreatta, norvegesi per Rossi/Windisch. Sarà un doppio Italia-Scandinavia domattina nei due tornei 1 Stella che si prendono la scena in questro fine settimana del Beach volley. A Muscat, dove oggi Abbiati/Andreatta hanno superato lo scoglio delle qualificazioni, la coppia italiana ha la possibilità di ottenere un risultato di prestigio e nella prima sfida di giornata, domattina, nella semifinale del girone preliminare, ...

Beach volley World Tour 2018 Muscat. Abbiati/Andreatta : tris servito! Ancora una qualificazione al main draw : Tre su tre: dopo Sydney e Kish Island, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta conquistano il loro terzo ingresso consecutivo ad un tabellone principale del World Tour e da domani giocheranno per conquistare un risultato di prestigio nel torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Gli azzurri, dopo la facile vittoria di questa mattina sulla coppia di casa, hanno sconfitto nettamente anche i canadesi Hoey e Kopp con un secco 2-0. Senza storia il primo set, ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat. Andreatta/Abbiati : sfida per il main draw - semaforo rosso per Monduzzi/Basti : Una coppia azzurra avanti, una che si ferma dopo il primo turno delle qualificazioni. Questo l’esito della prima mattinata di gare dedicate alle qualificazioni del Torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Come da pronostico Andreatta/Abbiati hanno superato il primo turno delle qualificazioni, battendo senza problemi 2-0 (21-10, 21-9) i padroni di casa Nasser/Mohamed e conquistando l’accesso al secondo turno dove affronteranno alle 12 ora ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Tris di coppie azzurre a caccia del tabellone principale : Doppio appuntamento per il World Tour in questa settimana con due tornei 1 Stella in programma da domani a sabato a Muscat, in Oman e da giovedì a domenica ad Aalsmeer in Olanda, dove lo scorso anno l’Italia ha vinto il suo unico torneo del World Tour con Rossi e Caminati. Non ci sono coppie azzurre inserite nel tabellone principale dei due tornei ma sono tre i binomi di casa nostra che affrontano le qualificazioni, due in Oman e uno in ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Brouwer/Meeuwsen : trionfo in rimonta! Qatar sul podio : Gli ex campioni del mondo Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen riportano l’Olanda sul gradino più alto del podio in un torneo World Tour, undici mesi dopo la loro vittoria a Xiamen, in Cina, nell’aprile dello scorso anno. Partivano con i favori del pronostico, gli olandesi nella finale del 4 Stelle di Doha ma hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione in rimonta 2-1 della coppia russa, vera rivelazione del ...

Beach volley World Tour 2018 Doha. Europa padrona : finale a sorpresa tra Olanda e Russia : La caduta degli dei. A una settimana, poco meno, dal Major Series di Fort Lauderdale, il 4 Stelle di Doha, uno degli eventi più importanti dell’anno per montepremi, riserva sorprese su sorprese e porta in finale una delle coppie favorite della vigilia, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, desiderosi di riscatto dopo l’eliminazione ai quarti in Florida, e gli outsider russi, Stoyanovskly/Velichko, che avevano iniziato il loro torneo ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Qatar amaro : Lupo/Nicolai e Ranghieri/Caminati fuori ai sedicesimi : L’Italia del Beach abbandona con anticipo rispetto alle previsioni della vigilia il torneo 4 Stelle di Doha. Le due coppie azzurre, Lupo/Nicolai e Ranghieri/Caminati, escono sconfitte nei sedicesimi di finale nel torneo in Medio Oriente che chiude così con un pizzico di delusione la prima parte di stagione dei binomi azzurri di punta. Lupo e Nicolai hanno subito la vendetta durissima degli spagnoli Herrera/Gavira, sconfitti dagli azzurri ai ...

Beach volley World Tour 2018 - Doha. Ancora un sorteggio “malefico” : sedicesimi durissimi per gli azzurri : Herrera/Gavira per Lupo/Nicolai e Samoilovs/Smedins per Ranghieri/Caminati: c’era aria di sorteggio beffardo per i sedicesimi di finale e puntualmente sono arrivati due abbinamenti “terribili” per le coppie azzurre che se le vedranno con altre “vittime eccellenti” del primo turno. Lupo/Nicolai affronteranno alle 8 gli spagnoli Herrera/Gavira nella rivincita immediata dello scontro epocale dei quarti di finale del ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Doppia coppia azzurra ai sedicesimi di finale : Ranghieri/Caminati ok! : Dovranno passare dai sedicesimi di finale Daniele Lupo e Paolo Nicolai che non sono riusciti ad arginare lo strapotere fisico dei giovani norvegesi Mol/Sorum, coppia emergente del Beach volley mondiale, che ha battuto gli azzurri 2-0. Nel primo set gli scandinavi sono partiti meglio e Lupo/Nicolai hanno faticato ad entrare in partita arrendendosi con il punteggio di 21-18. Nel secondo parziale buona la partenza degli azzurri che sono scattati ...

Beach volley World Tour 2018 Doha. Nicolai/Lupo : tutto facile. Ranghieri/Caminati : peccato! : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia nelle semifinali dei gironi preliminari del 4 Stelle di Doha, quarta tappa del World Tour. La vittoria, facile facile, porta la firma di Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno dominato i cinesi Ha Likejiang e Wu Jiaxin, vincendo in meno di mezz’ora con un eloquente 2-0 (21-9, 21-14) una partita a senso unico. Gli azzurri si sono così già assicurati il passaggio alla fase ad eliminazione ...

Beach volley World Tour 2018 Doha. Ecco i gironi degli azzurri nel tabellone principale : Inizia domani alle 7 l’avventura delle due coppie italiane inserite nel tabellone principale del torneo 4 Stelle di Doha. Paolo Nicolai e Daniele Lupo, freschi di numero uno nel ranking mondiale, se la vedranno nella semifinale del girone preliminare con i cinesi Ha Likejiang/Wu Jiaxing, coppia che non dovrebbe impensierire il binomio italiano, sulla carta nettamente superiore. Dello stesso girone di Lupo/Nicolai fanno parte anche i ...