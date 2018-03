Bce | Abi | mercoledì esame addendum

Bce - addendum NPL : copertura crediti garantiti anche sotto il 100% - in casi inadempienze probabili : La copertura degli NPL , crediti deteriorati, garantiti non dovrà essere necessariamente del 100%. E' quanto prevede l'addendum della Bce, che è stato reso noto nella giornata di oggi.

Bce - Angeloni : protezionismo Trump crea rischi economia globale - Europa particolarmente vulnerabile : Ignazio Angeloni, membro della divisione di supervisione bancaria della Bce, afferma che il protezionismo dell'America di Trump rappresenta un rischio per l'economia globale e sottolinea che l'Europa è particolarmente vulnerabile alle scelte che Donald Trump sta prendendo sul commercio globale.

Il tweet della Bce per San Valentino : "Il nostro amore è per la stabilità dei prezzi" : MILANO - Anche la politica monetaria ha un cuore. Almeno una volta all'anno. Per San Valentino la Banca Centrale Europea, tra bersagli preferiti dei sentimenti antieuropeisti, ha voluto rispondere ...

Bce - Mersch : banconote in euro non hanno alternative praticabili : Roma, 14 feb. , askanews, Le banconote hanno e manterranno un ruolo centrale come strumento di pagamento nell'area euro. 'Per molto tempo a venire', ha avvertito l'esponente del comitato esecutivo ...

Bce - Draghi ripete : forex non rientra nei nostri obiettivi - ma importante per crescita e stabilità prezzi : Nel corso della conferenza stampa successiva alla decisione della Bce di lasciare invariati i tassi, Mario Draghi risponde a una domanda su come interpreta le dichiarazioni del Tesoro Usa Steven ...

Brexit - alert Bce : brusco addio sarebbe shock - minaccia a stabilità sistema finanziario Ue : Un brusco addio di Londra all'Unione europea rappresenterebbe un autentico shock, che minaccerebbe la stabilità del sistema finanziario europeo. Lo ha detto il governatore della Bank of Ireland e ...

Per Coeure (Bce) probabile stop stimoli a settembre : (Teleborsa) - Il programma di stimoli messo a punto dalla BCE, in scadenza il prossimo settembre, non verrà rinnovato. A dirlo è l' economista Benoit Coeure, membro dell'Executive Board della Banca ...