Basta armi | gli studenti americani scendono in strada

Maltempo Liguria - Toti : prudenza da parte di tutti ma Basta allarmismi : “Allerta arancione fino alle 18, ma la partita Genoa-Milan si gioca. basta allarmismi e spettacolarizzazioni sul meteo, che è una cosa seria, ma prudenza da parte di tutti“: questo il testo del post su Twitter del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. L'articolo Maltempo Liguria, Toti: prudenza da parte di tutti ma basta allarmismi sembra essere il primo su Meteo Web.

“Scusatemi - ho deciso di fermarmi”. Luciano Ligabue choc. Fan allibiti. L’annuncio dell’amatissimo cantautore gela il mondo della musica. “Perché ho deciso di dire Basta” : “Dopo due anni così, ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti”. Luciano Ligabue in videomessaggio ai fan, pubblicato sui suoi profili social, annuncia di volersi prendere un periodo di pausa, prima di mettere mano ad un nuovo album. “Sono bufale – dice Liga – quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest’anno. Non sappiamo niente nemmeno rispetto al disco ...

Gb : Corbyn attacca May - Basta armi all'Arabia Saudita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Appello del Gus di Macerata a Forza Nuova : Basta armi - dobbiamo gettare le basi per una convivenza pacifica con i migranti : L'imperativo, ora, è tornare alla normalità. SForzarsi, almeno, perché sarà tutt'altro che facile. Abbassare le armi, prima di tutto. Quarantotto ore dopo il raid in cui il ventottenne Luca Traini ha ferito sei migranti, seminando il terrore per le strade della città, Macerata fatica a svegliarsi dall'incubo."dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare in modo che si torni a vivere come prima", scandisce Paolo ...

Elezioni 2018 - volevo candidarmi con il M5S. Ma non sono abBastanza ‘supercompetente’ : Seguo il Movimento 5 Stelle da molti anni. Ho fatto diversi incontri con esponenti di rilievo sia regionali che nazionali. sono stato aiutato in diverse battaglie sulla sanità regionale e nazionale. Mi pareva, essendo convinto che solo da dentro si possono cambiare le cose dopo 15 anni di lotte in solitario, giunto il momento di chiedere, senza necessità di iscriversi, di poter partecipare alle Elezioni politiche nell’uninominale per le mie ...

Lorena Forteza - che fine ha fatto?/ Dopo “Il Ciclone” : “Basta cinema - sono single e non voglio innamorarmi!” : Lorena Forteza, Dopo Il Ciclone che fine ha fatto l'attrice spagnola? Dopo una lunga depressione e dei problemi con il suo peso, l'ex attrice ha ritrovato la serenità e si racconta.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 19:34:00 GMT)

«Non sembro abBastanza disabile : l’aeroporto si è rifiutato di darmi assistenza» : @Facebook «Evidentemente non sembro abbastanza disabile». Nathalie Allport-Grantham è una ragazza di 23 anni che ha bisogno di assistenza speciale, perché ha la sindrome di Ehlers-Danlos, che limita i movimenti e causa dolore cronico, la sindrome di Marfan e la sindrome da tachicardia ortostatica posturale, che aumenta la frequenza cardiaca e può causare svenimenti e capogiri. Per questo, per imbarcarsi su un volo Ryanair per Nizza, il 31 ...