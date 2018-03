Basta animali selvaggi nei circhi | raccolte più di 70' 000 firme

Anche Versace abbandona le pellicce : “Basta uccidere animali” : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T13:39:52+00:00 ROMA – Si allarga il numero di marchi di moda che hanno deciso di abbandonare la pelliccia. Ultimo ad abbracciare la politica “fur-free” è Versace. “Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda” annuncia Donatella in un’intervista al magazine online dell’Economist. Per l’associazione PETA “La realizzazione di […] L'articolo Anche Versace abbandona le pellicce: “Basta ...

Donatella Versace : "Dico Basta alle pellicce. Non voglio uccidere animali per fare moda" : "Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda" ha annunciato Donatella Versace in un'intervista al magazine online dell'Economist "1843". Se alle parole seguiranno i fatti, la maison della medusa si aggiungerà alla sempre più lunga lista di case di moda che hanno scelto di bandire le pellicce dalle loro collezioni.Il direttore dei programmi internazionali di PETA, Mimi Bekhechi, commenta: "PETA Stati Uniti ha ...

Animali : appello stilista Franchi a Musumeci - Basta carneficina cani (2) : (AdnKronos) - "Questi avvenimenti registrati negli ultimi giorni in Provincia di Agrigento - denuncia ancora la stilista - che hanno acquisito una grande rilevanza mediatica, ritrovandosi in primo piano tra i fatti di cronaca, parlano di strage di massa di queste povere creature senza parola". E ric

Animali : appello stilista Franchi a Musumeci - Basta carneficina cani : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Un accorato appello al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a porre fine "una volta per tutte alla carneficina" è stato rivolto, con pagine intere acquistate sui quotidiani nazionali e regionali, dalla stilista Elisabetta Franchi. Negli ultimi giorni, so

“Basta test di cosmetici sugli animali” : il Parlamento Ue chiede al mondo di vietarli per il 2023 : “Basta test di cosmetici sugli animali”: il Parlamento Ue chiede al mondo di vietarli per il 2023 La mozione, votata in commissione Ambiente, domanda l’impegno diplomatico dell’Ue per lo stop entro il 2023 Continua a leggere L'articolo “Basta test di cosmetici sugli animali”: il Parlamento Ue chiede al mondo di vietarli per il 2023 sembra essere il primo su NewsGo.

Protesta degli animalisti contro il circo : 'Basta sfruttamento degli animali' : Protesta degli animalisti: 'Sospendete il circo' I manifestanti nel loro presidio autorizzato hanno chiesto 'l'immediata sospensione degli spettacoli' del circo Orfei, che rimarrà attendato fino al ...