Baseball | l’Italia perde 1-0 con la Repubblica Ceca nel primo incontro della seconda

(Di giovedì 15 marzo 2018) Inizia con una sconfitta lasettimanaSpring Training di MessinaNazionale di. Neldei tre incontri con lagli azzurri sono stati battuti per 1-0. Si è giocato sui 7 inning e a dispetto di quanto non dica il punteggio le occasioni ci sono state: il format particolare, però, prevedeva anche un numero limitato di lanci per ogni ripresa, al fine di non sottoporre ad un eccessivo stress i lanciatori. Per l’Italia ha cominciato Alex Maestri, che in tre inning non ha concesso nessuna base. Quando è uscito lui, ecco il punto ceco, con Ludovico Coveri che ha regalato 2 basi e 1 singolo primavalida di Junec. L’Italia ha così provato ad orchestrare la reazione e l’occasione per il pareggio è arrivata al sesto inning: 1 base ball, 1 errore e 1 colpito a basi piene non sono bastati, perché sono arrivati 2 out consecutivi ...