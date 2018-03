Barcellona sarà sempre Spagna E la polizia carica gli ultrà inglesi

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (9 marzo)? Kimi Raikkonen vuol chiudere nel migliore dei modi : Ultimo giorno di Test sul tracciato del Montmeló (Spagna) per le monoposto del Mondiale di F1 2018 prima dell’inizio del campionato iridato in Australia il 25 marzo. Un day-4 fondamentale per le squadre ed i team che dovranno incamerare più dati possibili e simulare tutte le possibili condizioni, pensando al time-attack ed ai long run. Al momento, in queste prove, nessuno dei top team ha girato con poca benzina a bordo ed è ipotizzabile ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (8 marzo)? Sebastian Vettel per rispondere a Red Bull e Mercedes : Giovedì 8 marzo si tornerà in pista a Barcellona per una nuova giornata di Test di Formula Uno. Sul circuito catalano andrà in scena il penultimo atto di queste prove che precedono l’inizio del Mondiale di F1 previsto tra tre settimane in Australia. Ferrari, Red Bull e Mercedes hanno dato risposte altalenanti e la giornata di oggi servirà alle varie scuderie per capire ulteriormente il potenziale delle proprie monoposto e quali sono gli ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi terza giornata. Neve - pioggia e freddo rovinano i piani - le scuderie saranno pronte per Melbourne? : Proseguono i Test pre-stagionali di Barcellona per quanto riguarda la Formula Uno, ma il meteo sta mettendo seriamente in ginocchio le scuderie. La Neve che ha ricoperto il circuito del Montmelò in mattinata, infatti, ha pregiudicato una disputa regolare delle prime ore di sessione, mentre nel pomeriggio la pioggia battente (con le temperature comunque sempre bassissime dell’asfalto) ha reso quasi impossibile per i piloti scendere in ...

Barcellona : a giugno sarà rivoluzione a centrocampo : Sport scrive che a giugno il Barcellona potrebbe cambiare molto a centrocampo: in uscita ci sono André Gomes e Denis Suarez, dubbi anche sul rinnovo di Andres Iniesta , che piace molto in Cina.

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (28 febbraio)? Ritornano Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton : Mercoledì 28 febbraio è in programma la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Una giornata accompagnata da tante incognite relative al meteo. Secondo infatti le previsioni, il freddo e la neve, addirittura, potrebbero essere il vero ostacolo che incontreranno i team ed i piloti. Va da sé che ogni valutazione su quello che, eventualmente, potremo vedere in pista dipenderà anche dalle temperature e dal clima in Catalogna. Guardando ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (27 febbraio)? Spazio a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton : Martedì 27 febbraio è in programma la seconda giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. I piloti torneranno in pista per proseguire il proprio lavoro sulle monoposto e collaudare le vetture in vista dell’inizio del Mondiale, previsto tre meno di un mese in Australia. Il lunedì d’apertura è stato caratterizzato da temperature molto fredde (spesso sotto i 10 ° C) e nel finale è arrivata anche la pioggia a complicare il tutto. ...

Barcellona - Bartomeu : 'Messi ha 4 anni di contratto - ma non sarà l'ultimo' : Josep Maria Bartomeu , presidente del Barcellona , parla di Lionel Messi e del suo futuro: 'E' il miglior giocatore al mondo, il nostro uomo chiave insieme a Iniesta. Ha un contratto di quattro anni ma penso che non sarà l'ultimo che firmerà col club'.

Clamoroso attacco del Barcellona a Neymar : “non sarà mai come Messi - ecco cosa hanno fatto lui e suo padre” : Clamoroso attacco del Barcellona a Neymar. Il vicepresidente del club blaugrana, Jordi Mestre, non ha risparmiato parole durissime nei confronti del brasiliano, passato in estate al Psg. ecco le dichiarazioni del dirigente catalano ai microfoni di ‘Diario Sport’: “Neymar e suo padre non sono stati onesti con noi. Se fosse venuto da noi e avesse detto: ‘voglio andare’, come hanno fatto Fabregas, Pedro, Alexis Sanchez e Mascherano, ...

Olimpia corsara a Barcellona - decide Bertans : La risposta è arrivata. L'Olimpia Milano il colpo a Barcellona , 83-81, e si rilancia, dopo le ultime brutte prove dell'ultima settimana, continuando la propria grande tradizione con le spagnole. ...

Barcellona. Carles Puigdemont il 30 gennaio sarà di nuovo presidente : Madrid si ritrova di nuovo ko nella questione catalana. Nonostante le violenze, gli arresti, la repressione fascista, il vento di libertà della Catalunya spira forte. Barcellona va avanti verso la secessione. Il presidente del parlamento regionale Roger Torrent ha deciso di convocare martedì…Continua a leggere →

DEULOFEU ALLA ROMA? / Calciomercato news - sarà lo spagnolo del Barcellona a sostituire Dzeko? : DEULOFEU ALLA ROMA? Calciomercato news: l'esterno d'attacco del Barcellona potrebbe essere il colpo dopo la cessione di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea di Antonio Conte.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:02:00 GMT)