Barcellona-Chelsea 3-0 | un marziano di nome Messi Conte firma la resa Sorteggio

Champions League : Barcellona Chelsea 3-0 - super Messi elimina Conte : Un super Messi affonda il Chelsea al Camp Nou. Pulce firma doppietta nel 3-0 che manda il Barcellona ai quarti di Champions dopo l'1-1 dell'andata. Suo anche l'assist del gol di Dembele. LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA 86' PAULINHO! Grande incornata del brasiliano da corner: risposta super ba di Courtois. 83' CAMBIO per il Chelsea : fuori Hazard che concede qualche minuto all'ex Pedro. ...

