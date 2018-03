Barcellona ai quarti | 3-0 al Chelsea di Conte

Champions - Barcellona ai quarti - Conte fuori : Risultato ingiusto : Roma, 15 mar. , askanews, Barcellona ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-1 di Londra, i catalani hanno battuto 3-0 il Chelsea di Antonio Conte al Camp Nou, grazie alla doppietta di Messi ...

Barcellona-Chelsea 3-0 Anche Messi ai quarti : doppietta e 100 gol in Champions : LA CRONACA LE FORMAZIONI: BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto Pique Umtiti Jordi Alba; Rakitic Busquets Iniesta; Messi Suarez Dembele. CHELSEA: Courtois; Azpilicueta Christensen Rudiger; Moses ...

Champions League 2018 : Messi trascina il Barcellona ai quarti di finale - il Bayern Monaco passeggia in Turchia : Sono il Barcellona ed il Bayern Monaco le ultime due qualificate ai quarti di finale di Champions League 2018. Gli spagnoli hanno inflitto un pesante 3-0 al Chelsea di Antonio Conte e, dopo il pareggio 1-1 del match d’andata, hanno messo in cassaforte la qualificazione imponendo la legge del fattore campo. Un Barça trascinato letteralmente da Leo Messi, autore di una doppietta e dell’assist sul gol di Dembelé. Per l’asso ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : solo il Follonica ai quarti - sfiderà il Barcellona. Impresa Breganze - è nella Final Four di Coppa Cers : Una sola squadra rappresenterà l’Italia nei quarti di Finale dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. L’ultimo turno della fase ai gironi conferma i pronostici della vigilia e non si rivela propizio per tre compagini italiane, che ingoiano il boccone amaro dell’eliminazione. A gioire è solo il Follonica, che batte 9-6 il Club Patì Vic e conclude nel migliore dei modi la propria avventura nel gruppo B, piazzandosi al ...