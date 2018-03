Bankitalia - debito pubblico ancora in aumento sfiora i 2.280 miliardi : debito pubblico ancora in aumento a gennaio a 2.279,9 miliardi , con una crescita di 23,8 miliardi rispetto al precedente. E' quanto stimato da Bankitalia , che ha pubblicato oggi il supplemento ...

Bankitalia : a gennaio il debito pubblico è cresciuto di quasi 24 miliardi : Bankitalia: a gennaio il debito pubblico è cresciuto di quasi 24 miliardi Bankitalia: a gennaio il debito pubblico è cresciuto di quasi 24 miliardi Continua a leggere L'articolo Bankitalia: a gennaio il debito pubblico è cresciuto di quasi 24 miliardi proviene da NewsGo.

Debito pubblico - Bankitalia : “A gennaio risale a 2.279 miliardi. In crescita di 24 rispetto a dicembre” : A gennaio il Debito pubblico è aumentato di 23,8 miliardi rispetto a dicembre 2017, salendo a 2.279,9 miliardi. Lo ha comunicato Bankitalia, sottolineando che la crescita è dovuta all’incremento da 29,3 a 54,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro. Quelle che a dicembre il ministero dell’Economia aveva utilizzato in modo da far scendere il fabbisogno (e il Debito) oltre le previsioni. L’incremento della liquidità a gennaio è ...

Bankitalia : a gennaio il debito pubblico sale a 2.280 miliardi : Nel mese di gennaio il debito pubblico italiano è aumentato di 23,8 miliardi rispetto a dicembre 2017, salendo a 2.279,9 miliardi. Lo comunica Bankitalia nel fascicolo "Finanza pubblica, fabbisogno e ...

Bankitalia : a gennaio debito pubblico sale a 2.279 - 9 mld : Roma, 15 mar. , askanews, Nel mese di gennaio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 23,8 miliardi, risultando pari a 2.279,9 miliardi. L'incremento rispetto al mese precedente è ...

Bankitalia - debito pubblico in aumento a fine 2017 : Il debito delle Amministrazioni pubbliche , al 31 dicembre del 2017, era pari a 2.256,1 miliardi in aumento di 36,6 miliardi rispetto ai 2.219,5 miliardi registrati a fine 2016. Lo comunica Bankitalia ...

Debito pubblico - Bankitalia : “A fine 2017 era a 2.256 miliardi”. In tre anni è salito di 119 miliardi : A fine 2017 il Debito pubblico italiano ammontava a 2.256,1 miliardi di euro contro i 2.219,5 del dicembre 2016, i 2.173 di fine 2015 e i 2.137 di fine 2014. In un anno la zavorra è dunque aumentata di 36,6 miliardi e negli ultimi. A pesare, si legge nel comunicato diffuso giovedì dalla Banca d’Italia, è stato il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 51,8 miliardi, in parte compensato dalla riduzione delle disponibilità ...

Bankitalia - debito salito a 2.256 - 1 mld : 10.50 Al 31 dicembre 2017 il debito delle amministrazioni pubbliche è risultato pari a 2.256,1 miliardi di euro,in aumento di 36,6 mld rispetto al 2016. Lo ha reso noto la Banca d'Italia nel fascicolo "Finanza pubblica, fabbisogno e debito". Il debito risulta invece in calo rispetto al precedente mese di novembre, quando era a quota 2,275 mld. Il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 39,6 mld, a 2.169,1,e quello ...

Debito - Bankitalia : in calo a 2.275 Mld : 12.26 Il Debito delle amministrazioni pubbliche a novembre risulta pari a 2.275 miliardi, in calo di 14,7 mld rispetto a settembre. Lo comunica Bankitalia. Il Debito delle amministrazioni centrali è sceso di 15 mld, quello degli enti di previdenza di 0,1 mld e il Debito delle amministrazioni locali è invece aumentato di 0,5 mld. Le entrate tributarie sono state pari a 35,9 mld,2,1 mld in più rispetto quelle di novembre 2016.Nei primi 11 mesi ...

Bankitalia - a novembre debito 2.275 mld : ROMA, 15 GEN - A novembre il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.275 miliardi, in diminuzione di 14,7 miliardi rispetto al mese precedente. Lo rende noto Bankitalia nell'ultimo ...

Bankitalia : a novembre il debito pubblico scende a 2.275 miliardi : scende il debito pubblico. A novembre, secondo i dati del supplemento statistico di Bankitalia, il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.275 miliardi, in diminuzione di 14,7 miliardi ...

Bankitalia - a novembre debito 2.275 mld : ROMA, 15 GEN - A novembre il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.275 miliardi, in diminuzione di 14,7 miliardi rispetto al mese precedente. Lo rende noto Bankitalia nell'ultimo ...

Bankitalia : a novembre giù il debito - su le entrate : Rispetto al mese precedente il debito delle pubbliche amministrazioni è calato di 14,7 miliardi di euro

Bankitalia - a novembre debito pubblico scende a 2.275 mld : Roma, 15 gen. (askanews) scende il debito. A novembre, secondo i dati del supplemento statistico di Bankitalia, il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.275 miliardi, in diminuzione ...