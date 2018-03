Banche | l' Europa sfida la Bce Linea morbida sui crediti

Borsa : Milano la peggiore d'Europa con le Banche - ma si salva Leonardo : ... Mario Draghi, che ha confermato che l'Eurotower rimarra' 'paziente, persistente e prudente' perche' sebbene la ripresa dell'economia si sia sviluppata in modo superiore alle attese, e' ancora troppo ...

Borsa : Europa in rosso a meta' seduta - Milano limita le perdite con Banche e Ferragamo : Gli analisti di Mps Capital Services sottolineano che Powell ha infatti inserito la propria view personale, affermando che l'economia e' migliorata da dicembre e che quelli che prima erano venti ...

Borse Europa in rialzo a metà seduta - occhi su Banche centrali : L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta oggi con l'attenzione degli investitori che si sposta gradatamente dalle trimestrali alle mosse delle banche centrali e alla politica, con il voto in Italia domenica.

Ray Dalio scommette 18 miliardi contro Europa e Banche italiane : 15/02/2018 16:42 Il più grande hedge fund al mondo conferma la sua scommessa ribassista - e parzialmente contrarian - sul mercato azionario europeo e italiano in particolare. La Bridgewater Associates del miliardario Ray Dalio, gia segnalatasi ...

Ray Dalio scommette 18 miliardi contro Europa e Banche italiane : Il più grande hedge fund al mondo conferma la sua scommessa ribassista - e parzialmente contrarian - sul mercato azionario europeo e italiano in particolare. La Bridgewater Associates del miliardario Ray Dalio, gia segnalatasi ...

Piazza Affari maglia nera in Europa con Banche : Chiusura in ribasso per le principali piazze finanziarie europee, con Piazza Affari che si aggiudica la maglia nera, appesantita dalle forti vendite sul comparto bancario. E dopo un rimbalzo durato ...

Piazza Affari maglia nera in Europa con Banche : Chiusura in ribasso per le principali piazze finanziarie europee, con Piazza Affari che si aggiudica la maglia nera, appesantita dalle forti vendite sul comparto bancario. E dopo un rimbalzo durato ...

Giornata di shopping in Europa ma frenano le Banche : Seduta in rally a Piazza Affari , che si allinea all'ottima Giornata delle altre borse europee. Mentre gli investitori provano a lasciarsi alle spalle le forti turbolenze della settimana passata, ...

Fca - Telecom e le Banche fanno volare la Borsa : Piazza Affari regina d'Europa : A favorire gli acquisti anche le indicazioni diffuse dalla Commissione europea, che ha ritoccato al rialzo le stime di crescita dell'economia, sottolineando però che l'inflazione rimane su livelli ...

Borsa : a Milano - +2 - 8% - la performance migliore d'Europa con Banche - Telecom e Fca : ... sia dalle indicazioni diffuse dalla Commissione europea, che ha ritoccato al rialzo le stime di crescita dell'economia, ma al contempo ha sottolineato che l'inflazione rimane su livelli contenuti. ...

Borsa : Europa contrastata nel giorno della Bce - Milano parte bene con St e Banche : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Borse europee in ordine sparso, mentre sale l'attesa per le indicazioni che a meta' giornata dara' la Banca centrale europea in tema di politica monetaria. A Davos, inoltre, oggi e' previsto il discorso del presidente americano, Donald Trump, che dovrebbe commentare anche le ultime decisioni annunciate in tema di dazi. Gli investitori ...

Borsa : Europa in rialzo sulla scia dei record di Wall Street - a Milano bene le Banche : Intanto questa mattina la Banca centrale giapponese ha confermato la propria politica ultra-accomodante. Parigi sale dello 0,42%, Francoforte dello 0,88% e Milano dello 0,51%. Anche Madrid guadagna ...

Banche - correntisti italiani tra i meno digitali d'Europa : L'Italia è fra i Paesi in Europa dove si fa meno ricorso all'home banking, cioè all'uso di servizi bancari via internet. Eurostat rivela che, se circa un europeo su due (51%) dichiara di ricorrere al ...

Borsa : Europa cauta in avvio - Milano al palo con realizzi sulle Banche : I documenti potrebbero contenere indicazioni importanti sulle prossime mosse di politica monetaria. sulle prime battute Milano e Madrid oscillano sulla parita', Parigi sale dello 0,01% e Francoforte ...