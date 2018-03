Banca della Terra | si cominicia da Terragnolo

Cittadella - assessore indagato per tentata concussione. “Avances sessuali per poter regolarizzare Bancarelle di ambulanti” : Ha resistito soltanto poche ore, poi l’assessore comunale al Commercio del Comune di Cittadella si è dimesso. In mattinata aveva ricevuto dalla Guardia di Finanza la notifica di un avviso di garanzia per tentata concussione, una specie di mazzetta a sfondo sessuale che avrebbe prospettato, con avances, a due giovani venditrici ambulanti. È così giunta al capolinea, per il momento, la parabola politico-amministrativa di Filippo De Rossi, 35 ...

Sofferenze Bancarie - la Ue sceglie la linea più morbida - Corriere della Sera - : Il quotidiano scrive che nelle scorse ore la Commissione europea ha presentato la sua proposta per evitare l'accumulo problematico di prestiti non performanti , npl, nell'Unione Europea. L'obiettivo ...

Crac Ferrovie Sud Est - dirigente della Bnl indagato e interdetto per Bancarotta fraudolenta : Giuseppe Maria Pignataro, responsabile mercato pubblica amministrazione della direzione centrale di Bnl, è accusato con due funzionari di Bari di aver...

Lega - L’Espresso : “L’ideologo della Flat Tax Armando Siri patteggiò per Bancarotta fraudolenta” : Prima della campagna elettorale Matteo Salvini, segretario della Lega, pensava per lui a un ruolo di governo, magari un ministero economico. Eppure, stando a quanto riporta L’Espresso, Armando Siri, 46 anni, eletto al Senato, ideologo della Flat tax, ha patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta. Tre anni e mezzo fa un giudice ha accolto l’accordo tra accusa e difesa per il fallimento della MediaItalia, società che avrebbe ...

Popolare di Vicenza - la procura chiede stato di insolvenza della Banca : La procura di Vicenza chiede al Tribunale di dichiarare l'insolvenza di banca Popolare di Vicenza. La domanda, in preparazione da settimane ad opera del pool di magistrati che segue la vicenda ...

Bergoglio va alla guerra dello Ior : l'ex presidente della Banca vaticana sotto processo : Punto e a capo. Senza guardare in faccia a nessuno. La resa dei conti , pieni di ombre che imbarazzano la Chiesa, nello Ior prosegue e arriva fino al processo. Papa Bergoglio, già incalzato dallo ...

PALLOTTA CONTRO LE RADIO ROMANE/ “Le mando in Bancarotta" - poi torna a parlare del nuovo stadio della Roma : Roma, parla PALLOTTA: “Le RADIO RomaNE le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Weinstein - fine della corsa : in Bancarotta la sua società : ROMA - La Weinstein Company dichiarerà il bancarotta, secondo quanto riportato dai media statunitensi. 'Pur riconoscendo come questo esito sia estremamente sfortunato per i nostri dipendenti, i nostri ...

I codici della Libreria Vaticana in digitale archiviati nella Biblioteca dell'Apocalisse : Banca dati mondiale in Norvegia : 'Posizionato lontano dalle instabilità del resto del mondo, riteniamo che l'Arctic World Archive sia il luogo più sicuro del pianeta dove conservare informazioni e dati insostituibili. Siamo onorati ...

Trump - gli uomini chiave della campagna elettorale accusati di frode fiscale e Bancaria : “Manafort e Gates hanno guadagnato decine di milioni di dollari con il loro lavoro in Ucraina. Dal 2006 ad ora, Manafort e Gates hanno portato avanti uno schema per nascondere i loro guadagni alle autorità degli Stati Uniti, mentre si godevano il denaro”. Due nuovi capi d’accusa emessi dal procuratore speciale Robert Mueller, che ha ottenuto davanti ad un gran giurì l’incriminazione dei due uomini chiavi per la campagna ...

Milan - la seconda bomba della Gabanelli : 'Bancarotta Yonghong Li - nel video non spiega nulla' : Bancarotta, numeri e silenzi imbarazzati. Milena Gabanelli e Mario Gerevini , autori dello scoop del Corriere della Sera sui guai finanziari di Yonghong Li registrano con scetticismo , eufemismo, il ...

Gibson - la casa produttrice delle chitarre di Elvis Presley e John Lennon - è sull'orlo della Bancarotta : Il celebre produttore di chitarre Gibson, i cui strumenti sono passati nelle mani, tra gli altri, di John Lennon ed Elvis Presley, rischia la bancarotta.L'azienda con sede a Nashville, nel Tennessee, che ha più di cento anni (Orville Gibson cominciò a costruire mandolini nel 1894 a Kalamazoo, in Michigan), ha accolto oggi il nuovo chief financial officer Benson Woo, che cercherà di salvarla dal mare di debiti in cui rischia ...

Banca della terra : interrogazione del M5S all'Ars : Quattro anni fa una legge regionale per dare un'opportunità ai giovani rimasta lettera morta. Il M5S vuole conoscere tempi e modalità di attuazione

Milan - il cinese Li sull'orlo della Bancarotta. Galliani : "A noi ha presentato tutte le credenziali" : "Questo signore ha acquisito il Milan investendo una cifra molto importante. A giugno ha presentato le credenziali alla Lega Calcio e il Fondo Eliott gli ha prestato oltre 300 milioni. Hanno fatto una faraonica campagna acquisti questa estate. Non conosco la realtà cinese, ma tutte le cose sono andate sempre in quel senso". Lo dice Adriano Galliani, ex Ad del Milan e candidato di Fi al Senato, ospite di MattinoCinque. Galliani risponde ...