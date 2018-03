Baglio | grande risultato su aule del liceo Socrate

Favino a Baglio ni : «La mia gratitudine per questo grande uomo» : Quando cala il sipario è tempo di fare i conti con quel che è stato. E, se si è fortunati, di dire grazie. Pierfrancesco Favino , rivelazione indiscussa di questo Sanremo 2018, lo fa via social. L’attore romano, che sul palco dell’Ariston ha saputo ballare, emozionare, cantare, intrattenere e presentare, prima ha voluto omaggiare la «compagna di giochi» Michelle Hunziker («è stata la mia colonna, la mia amica, la luce quando si faceva ...

“Ecco chi è il vincitore!”. Festival di Sanremo 2018 - è una grande sorpresa. Appena Claudio Baglio ni ha pronunciato il loro nome - delirio nell’Ariston - pubblico diviso sulla rete : La finalissima di Sanremo ha tenuto incollati alla tv quasi tutti gli italiani, così come era accaduto nelle serate precedenti. Quest’anno Sanremo è stato davvero seguitissimo e apprezzatissimo. Il verdetto finale, come sempre, ha diviso molto. Alla fine la vittoria è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Secondi Lo Stato Sociale. Terza Annalisa. Premio della critica Mia Martini a Ron con “Almeno pensami”. Premio sala ...

Rossella Barattolo/ Chi è la compagna di Claudio Baglioni? La grande sensibilità sul tema immigrazione : Chi è Rossella Barattolo, la compagna di Claudio Baglioni? Al Festival di Sanremo non è stata ancora vista, ma potrebbe mostrarsi in platea all'Ariston per la finale.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:40:00 GMT)