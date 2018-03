Baby gang faceva rapine a Ostia | denunce

Preso a cali e testate dalla Baby gang - 17enne si rifugia su un tram : E' accaduto a Mestre: il ragazzo, pr in una discoteca, si è "salvato" dalle violenze chiedendo aiuto all'autista di un tram.Continua a leggere

Mestre - preso a calci e testate da Baby gang : 17enne pr della discoteca si rifugia sul tram : Mestre - Per fuggire alla furia di un gruppo di ragazzini che lo stavano prendendo a calci e testate, un 17enne sale sul tram e si rifugia nella cabina del guidatore . È successo nel tardo pomeriggio ...

Bari - brutale aggressione nell'area pedonale al Redentore : Baby gang rompe due costole a passante : Un uomo di circa 55 anni ieri sera è finito in ospedale, dove si è recato per via di due costole rotte. Il passante è stato assalito senza alcun motivo apparente da una banda composta da una decina di ...

Ancora in azione Baby gang - quindicenne ferita da un ragazzino di 10 anni : baby gang nuovamente in azione a Napoli. Mentre non si è spenta l'eco dell'aggressione ad Arturo, il minorenne ferito gravemente con colpi di coltello poco prima di Natale nella centrale Via Foria, e ...

Pugni e calci al centro commerciale : Perugia - stroncata Baby gang : Perugia - Alle prime ore dell?alba, i carabinieri di Corciano hanno dato esecuzione ad un?ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal...

Babygang a Napoli - Minniti chiude il cerchio : 'Prenderemo tutti gli aggressori di Arturo' : 'Non voglio anticipare nulla, ma il cerchio si sta stringendo sugli aggressori di Arturo, non avremo pace finché non li avremo presi tutti'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti ...

Sfida con coltelli fuori scuola : fermati appartenenti a Baby gang : Si erano dati appuntamento davanti a scuola per Sfidarsi a colpi di coltello. L'obiettivo era quello di affermare la propria supremazia sul territorio.È accaduto a Pozzuoli, nel napoletano, dove due baby gang volevano fronteggiarsi al termine delle lezioni con coltelli a serramanico. La scena ha allarmato un passante che non ha esitato a chiamare il 112, segnalando quanto accadeva. I carabinieri sono riusciti a rintracciare quattro ...

Napoli - 72enne aggredito da Babygang : insulti - pietre e ferite alla testa : Ancora un episodio di violenza in città. Ancora una volta una 'baby gang' scatenata da inutile violenza. Una storia che mette i brividi e che provoca anche tanta rabbia è quella raccontata da un uomo ...

Babygang - l'Antimafia lancia allarme : 'Modo per tentare ascesa criminale' : L'intensa attività repressiva degli ultimi anni, che ha visto il declino di clan storici come quello dei casalesi, 'ha accentuato la frammentazione e atomizzazione della camorra ma non ne ha intaccato ...

Anziano assaltato dalla Baby gang : il video choc pubblicato su Fb : Un episodio di inaudita e gratuita violenza si è verificato in provincia di Pistoia, dove un Anziano disabile è stato aggredito da cinque adolescenti. L’uomo stava passeggiando lungo una stradina che percorre quotidianamente per andare a giocare a carte con gli amici. Nel filmato si vede il signor Angelo camminare con una busta sulla mano sinistra e sorretto da un bastone per via delle sue problematiche fisiche. Dall’altra parte si vede la baby ...

Napoli - ex assessore aggredito da Baby gang : Roma, 20 feb. , AdnKronos, - "Questo è il risultato di un'aggressione con motorini da parte di 4 ragazzini al centro storico". Così denuncia su Facebook l'ex consigliere di Napoli Francesco Minisci, ...