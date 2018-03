Avvelena il latte della nipotina | la madre la scopre | “Perché la bambina non muore?”

fanpage

(Di giovedì 15 marzo 2018) Sarai Rodriguez-Miranda, 19enne americana, rischia 25 anni di carcere per aver tentato di uccidere la figlia del fratello, una bimba di appena 11 mesi. La ragazza avrebbe maturato il suo piano diabolico dopo la decisione dell'uomo di trasferirsi con la fidanzata nella casa in cui la stessa teenager viveva con lanello Stato USA dell'Indiana. Proprio la genitrice ha intuito cosa stava per fare e ha salvato la piccola.