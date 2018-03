Auto | mercato Europa | +4% a febbraio

Mercato europeo - A febbraio vendite di Auto in crescita del 4% : Il Mercato automobilistico europeo continua a mostrare segnali di crescita anche a febbraio, seppur in rallentamento rispetto a gennaio, quando la domanda aveva in parte beneficiato dell'effetto positivo del calendario. Con 1.159.039 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono aumentate del 4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta, spiega l'associazione dei costruttori europea Acea, del miglior risultato per il mese ...

Tirreno Adriatico e mercato - rimosse tredici Auto. Code in varie zone della Riviera : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Dodici veicoli rimossi per la Tirreno Adriatico, uno per il mercato. E' il bilancio della mattinata di oggi che vede gli agenti della polizia locale impegnati lungo tutto il ...

Mercato Auto - l'anomalia italiana : continua il boom del diesel : Nel mese di febbraio, in linea con quanto registrato a gennaio, le immatricolazioni auto diesel dominano ancora una volta il Mercato automotive con oltre il 56%, seguite a distanza dai veicoli a ...

Anfia - a febbraio i privati scelgono Auto ibride e a metano. I Suv conquistano 35% mercato : TORINO - I privati acquistano meno auto , -13,6% a febbraio, e si orientano su auto ibride , +20% con una quota di mercato del 3,6%, e a metano, che registrano crescite a due cifre , +64,2% e quota ...

Bari - lascia in Auto la figlia di un anno per andare all'ipermercato : mamma denunciata : L'episodio nel parcheggio di BariBlu a Triggiano. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati gli altri clienti che hanno assalito la donna quando è ritornata....

Mercato smartphone come Auto - cresce l'usato : entro il prossimo anno si allunghera' a 33 mesi , quasi tre anni, dai 23 mesi del 2014 3 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Frena mercato Auto. Fca -10 - 8% - valuta spin off Marelli : Rallenta il mercato italiano dell'auto che chiude febbraio con un segno negativo: 181.000 immatricolazioni, l'1,42% in meno dello stesso periodo di un anno fa. Resta leggermente positivo il bilancio ...

Mercato Auto Italia - gelata a febbraio : -1 - 4 percento : ROMA - Nel mese di febbraio il Mercato dell'auto non riesce a ripetere il risultato positivo del mese precedente . Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ...

Mercato Auto - a febbraio frenano le immatricolazioni : -1 - 42%. Nei primi due mesi +0 - 99% : TORINO - Le immatricolazioni di auto a febbraio in Italia sono state 181.734, in calo dell'1,42% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute in...

Italia - a febbraio il mercato dell'Auto scala le marce : Teleborsa, - Decelera il mercato dell'auto Italiano. A febbraio, in Italia, sono state immatricolate 181.734 autovetture con un calo dell'1,42% sullo stesso mese del 2017. Se si considera che nel ...

Italia - a febbraio il mercato dell'Auto scala le marce : Decelera il mercato dell'auto Italiano. A febbraio, in Italia, sono state immatricolate 181.734 autovetture con un calo dell'1,42% sullo stesso mese del 2017. Se si considera che nel febbraio scorso ...

La sfida delle startup cinesi all'Occidente sul mercato dell'Auto : C'è molta tecnologia cinese anche nell'industria dell'automobile, merito di una schiera di startup - Faraday Future, Byton, Xpeng, Lvchi Auto, solo per citarne alcune - che sviluppano software e ...

Autogrill pronta a vendere le attività italiane? L'ipotesi piace al mercato : Teleborsa, - Avvio di giornata all'insegna degli acquisti per Autogrill , che corre sul listino milanese con un guadagno del 3,46% a 11,05 euro. Il titolo è sostenuto da rumors di stampa secondo i ...

Autogrill pronta a vendere le attività italiane? L'ipotesi piace al mercato : Avvio di giornata all'insegna degli acquisti per Autogrill , che corre sul listino milanese con un guadagno del 3,46% a 11,05 euro. Il titolo è sostenuto da rumors di stampa secondo i quali starebbe ...