Auto | immatricolazioni ancora in crescita in UE ma frenano Italia e FCA

Mercato Auto - a febbraio frenano le immatricolazioni : -1 - 42%. Nei primi due mesi +0 - 99% : TORINO - Le immatricolazioni di auto a febbraio in Italia sono state 181.734, in calo dell'1,42% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute in...

Immatricolazioni Auto in Europa : il 2018 inizia in rialzo - sostegno da crescita economica e innovazione - Csp - : Il primo è la forte crescita dell'economia mondiale che nel 2018 dovrebbe svilupparsi con un tasso del 3,9%, mentre il secondo è il formidabile impatto dell'innovazione tecnologica che sta cambiando ...

Mercato delle Auto : immatricolazioni in crescita del 3 - 4% a gennaio : partito con il ritmo giusto il 2018 per il Mercato delle auto. Per il mese di gennaio le rilevazioni della Motorizzazione civile mostrano infatti un nuovo aumento, anche se più lieve rispetto a quello ...

Il mercato Auto apre in positivo a gennaio : +3 - 36%. Previsioni 2018 a 1.995.000 immatricolazioni - +1 - 3% - : ROMA - È stato un gennaio brillante per il mercato automobilistico italiano che ha registrato, secondo i dati della Motorizzazione appena diffusi dal Mit, 177.822 immatricolazioni, con una...

Auto elettriche - in Europa nel 2017 arrivate a mezzo milione : 150mila nuove immatricolazioni. Norvegia e Francia in testa : ROMA - Le Auto elettriche circolanti in Europa sono arrivate a mezzo milione nel 2017, con 150.000 nuove immatricolazioni durante l'anno. Il paese europeo con più immatricolazioni di...

Auto nuova - trentini prudenti - bene l'usato Nel 2017 poco più di 12 mila immatricolazioni La preferita? La Volkswagen Polo

Auto - nel 2017 continuano a crescere le immatricolazioni in Europa - : Nei Paesi Ue ed Efta, le vendite sono aumentate del 3,3% nonostante un dicembre negativo. L'Italia fa segnare il progresso più sensibile tra i principali mercati

Auto - Acea : immatricolazioni 2017 +3 - 4% - dicembre -4 - 9% in Ue : Roma, 17 gen. (askanews) Le immatricolazioni Auto in Europa sono aumentate del 3,4% nel 2017, con più di 15 milioni di vetture. Lo rende noto l'Acea, l'associazione delle case Automobilistiche europee.

Auto : immatricolazioni supereranno quota 2 mln nel 2018 (Csp) : Il 2017 è stato archiviato in rialzo dal mercato italiano dell'Auto, che è il primo grande comparto dell'economia italiana a fornire un dato statistico sull'intero anno. Dal consuntivo diffuso ieri sera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emerge che le vetture immatricolate sono state 1.

Auto - boom di immatricolazioni nel 2017 : 20.23 La motorizzazione ha immatricolato nel mese di dicembre 121.100 Auto, con una variazione di -3,17% rispetto a dicembre 2016, durante il quale ne furono immatricolate 125.062. In tutto il 2017 invece sono state immatricolate quasi 2 milioni di Auto con una crescita del 7,9% rispetto al 2016. A dicembre le consegne di vetture sono state 121.000, con un calo del 3,17% rispetto allo stesso mese del 2016.

