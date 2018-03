Auto | Facile it | 13 mln di veicoli non in regola con la revisione

askanews

: @Gabrymalvagia Ti piace vincere facile: la Isoardi si è auto-squalificata nel momento in cui si è messa con uno come #salvinimmerda - DomenicoFurioso : @Gabrymalvagia Ti piace vincere facile: la Isoardi si è auto-squalificata nel momento in cui si è messa con uno come #salvinimmerda - Codacons : RT @ilSalvagenteit: Auto @Facile_it 13milioni di veicoli circolano senza revisione. Ecco cosa si rischia #multe #assicurazioni https://t.c… - ConsumForum : RT @ilSalvagenteit: Auto @Facile_it 13milioni di veicoli circolano senza revisione. Ecco cosa si rischia #multe #assicurazioni https://t.c… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Roma, 15 mar. , askanews, In Italia un veicolo su quattro non sarebbe incon la, per un totale di circa 13 milioni di. E' quanto emerge da un'analisi di.it basata sui ...