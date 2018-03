Auto | a febbraio +4 | 3% nuove immatricolazioni in Ue | Fca in calo

Auto : mercato Europa - +4% a febbraio : ANSA, - TORINO, 15 MAR - Il mercato europeo dell'Auto cresce a febbraio: le immatricolazioni nell'Unione Europea dei 28 e Paesi dell'Efta , Islanda, Norvegia, Svizzera, - secondo i dati dell'Acea, l'...

Mercato europeo - A febbraio vendite di Auto in crescita del 4% : Il Mercato automobilistico europeo continua a mostrare segnali di crescita anche a febbraio, seppur in rallentamento rispetto a gennaio, quando la domanda aveva in parte beneficiato dell'effetto positivo del calendario. Con 1.159.039 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono aumentate del 4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta, spiega l'associazione dei costruttori europea Acea, del miglior risultato per il mese ...

Anfia - a febbraio i privati scelgono Auto ibride e a metano. I Suv conquistano 35% mercato : TORINO - I privati acquistano meno auto , -13,6% a febbraio, e si orientano su auto ibride , +20% con una quota di mercato del 3,6%, e a metano, che registrano crescite a due cifre , +64,2% e quota ...

Nissan - febbraio positivo - vendite Auto +5 - 77% in Italia : Roma, 5 mar. , askanews, Anche febbraio conferma l'inizio anno positivo per Nissan Italia. Nel secondo mese dell'anno sono state vendute 6.396 autovetture con un aumento del 5,77% rispetto allo stesso ...

Mercato Auto Italia - gelata a febbraio : -1 - 4 percento : ROMA - Nel mese di febbraio il Mercato dell'auto non riesce a ripetere il risultato positivo del mese precedente . Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ...

Mercato Auto - a febbraio frenano le immatricolazioni : -1 - 42%. Nei primi due mesi +0 - 99% : TORINO - Le immatricolazioni di auto a febbraio in Italia sono state 181.734, in calo dell'1,42% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute in...

Auto : Fca - meno vendite a febbraio Ben al di sotto della media italiana : Il gruppo Fca a febbraio ha immatricolato 48mila Auto, con un calo delle vendite dell'10,8% rispetto allo stesso mese del 2017. Un dato che si colloca ben al di sotto della media del mercato italiano, ...

Italia - a febbraio il mercato dell'Auto scala le marce : Teleborsa, - Decelera il mercato dell'auto Italiano. A febbraio, in Italia, sono state immatricolate 181.734 autovetture con un calo dell'1,42% sullo stesso mese del 2017. Se si considera che nel ...

Auto : Francia - a febbraio vendite +4 - 3% - Fca +13 - 8% : Parigi, 1 mar. (AdnKronos) – A febbraio le immatricolazioni di Auto nuove, pari a 168.897 unità, hanno registrato una crescita del 4,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo rende noto il Ccfa, il comitato dei costruttori di Auto francese. Nei primi due mesi le immatricolazioni di Auto nuove, pari a 325.743 unità, hanno registrato una progressione del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017.A febbraio buona ...

