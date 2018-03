Audi - Per la prima volta | fatturato sopra i 60 miliardi di euro

Google rende open-source Maps - DeepLab-v3+ e Resonance Audio : porte aperte allo sviluppo : Google rende open source Google Maps per gli sviluppatori di videogiochi, la tecnologia dietro la modalità ritratto di Pixel 2 DeepLab-v3+ e Resonance Audio: ecco tutti i dettagli. L'articolo Google rende open-source Maps, DeepLab-v3+ e Resonance Audio: porte aperte allo sviluppo proviene da TuttoAndroid.

United Airlines - cucciolo di bulldog muore nella cappelliera. Alitalia : “Fatto assurdo - di gravità inAudita”. Ecco le regole per far viaggiare i cani in sicurezza : Il piccolo cane Papacito è morto asfissiato dentro una cappelliera di un volo di linea della United Airlines. Una vicenda che ha dell’incredibile, riportata su Facebook da una passeggera che ha assistito alla tragedia come testimone oculare. Il bulldog francese di 10 mesi è salito sull’aereo assieme ai suoi tre padroni: una bimba di 8 anni, il fratellino e la loro mamma. Una volta seduti i tre passeggieri sono stati convinti dopo lunga ...

Audi TT - Test al Ring per il restyling : Un esemplare dell'Audi TT in versione restyling è stato fotografato durante alcuni giri di prova sul circuito del NürburgRing. Si tratta dell'ultimo avvistamento in ordine di tempo della sportiva tedesca, che da tempo è in fase di sviluppo in vista del debutto atteso nei prossimi mesi.Leggero Facelift. Le pellicole applicate su frontale e coda evidenziano le zone dove è concentrato l'aggiornamento di metà carriera della TT. L'intenzione è quella ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per il CSI5* di Parigi : De Luca - GAudiano e Zorzi in gara in Francia : Prestigioso appuntamento per il salto ostacoli a Parigi, dove nel prossimo fine settimana andrà in scena l’edizione 2018 del CSI5* francese, con il “Saut Hermès au Grand Palais” che attende tre azzurri. Si tratta dell’aviere scelto Lorenzo De Luca (Ensor de Litrange LXII, Jenuesse Van t Paradijs), del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232, Carlotta 232) e del caporal maggiore Alberto Zorzi (Ego Van Orti, Viceversa de la ...

Formula E - Audi la nuova super elettrica per la quinta stagione : Una novità assoluta, inizialmente una blasfemia per gli scettici, nella più blasonata corsa di durata al mondo. Senza dimentica i fari laser, progettati per affrontare le lunghe notti della Sarthe e ...

Siracusa. Un centro studi archimedeo al liceo EinAudi e iniziative per il Pi Greco Day : Lo stesso giorno, alcune classi visiteranno il tecnoparco e il Teatro Greco mentre altre effettueranno approfondimenti su scienza, arte e matematica archimedea con visioni di film e costruzione dei ...

Instagram - avvistate funzioni per le chiamate Audio e video : File e icone scovate nei file Apk delle app per Android. Si tratterebbe dell'ennesima fotocopia di Snapchat ma anche di una mossa obbligata vista l'ibridazione...

FELICE DEL GAudiO/ "Desert" : serenata per contrabbasso solo : Dopo una lunga carriera al servizio di dozzine di artisti, FELICE Del GAUDIO pubblica un nuovo disco solista una operazione coraggiosa per solo contrabbasso. LUIGI VIVA(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:33:00 GMT)ELTON JOHN A VERONA/ Ecco perché il Popolo della Famiglia rovina battaglie che meritano ben altro impeCHESTER BENNINGTON/ Mike Shinoda ricorda il cantante dei Linkin Park: in cerca di una risposta

Xiaomi caricatore per auto con modalità streaming Audio Bluetooth a soli 12 euro - : Oltre a funzionare da caricabatterie, grazie al chip incorporato può anche trasformarsi in un dispositivo per lo streaming senza fili di musica e telefonate dello smartphone sull'autoradio. In ...

'Le coperture per il reddito di cittadinanza M5S sono un trucchetto contabile : Bruxelles direbbe No' - di C. PAudice - : ... e una misura del genere potrebbe avere come effetto che una parte ancora maggiore dell'economia vada verso il nero, ma la tendenza dovrebbe essere opposta.

Foto e video dal set de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : lieto fine per ClAudio e Alice? : Arrivano nuove Foto e video dal set de L'Allieva 2, con gli attori del cast impegnati nei nuovi episodi. Gli occhi sono tutti puntati sui due protagonisti, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, già immortalati nei mesi precedenti molto vicini: la seconda stagione regalerà qualche gioia ai fan della coppia formata da Alice e Claudio? Finora sappiamo che L'Allieva 2 adatterà per lo schermo i seguenti romanzi di Alessia Gazzola: Le ossa della ...

Hyundai i30 Fastback - CollAudi su strada per la sportiva N : Le sportive Hyundai della neonata gamma N sono destinate a crescere. Dopo la i30 N e la Veloster N, siamo infatti in grado di mostrarvi le prime foto spia della i30 N Fastback.La i30 Fastback in salsa N. Il fatto che un modello già presentato stia circolando su strada con pesanti camuffature la dice lunga sull'attenzione dei tecnici Hyundai per questo nuovo allestimento: la Fastback è infatti già stata annunciata, ma fino a ...

Instagram - avvistate funzioni per le chiamate Audio e video : File e icone scovate nei file Apk delle app per Android. Si tratterebbe dell'ennesima fotocopia di Snapchat ma anche di una mossa obbligata vista l'ibridazione...

Equitazione - Salto Ostacoli. Nyels Bruynseels trionfa a ‘s-Hertogenbosch. Buon weekend per Emanuele GAudiano : Trionfo belga nel Gran Premio di Indoor Brabant, tappa del Rolex Grand Slam di Salto Ostacoli. Nyels Bruynseels si è aggiudicato la prova più importante del Dutch Masters a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda, realizzando due percorsi netti in sella a Gancia de Muze e chiudendo il barrage in 37”10, davanti al tedesco Marcus Ehning, secondo con Cornado NRW in 37”80 e al beniamino di casa Harrie Smolders, salito sul terzo gradino del podio con il ...