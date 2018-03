Atrofia muscolare spinale | ora sono 18 i centri clinici italiani che somministrano

Atrofia muscolare spinale : nuovo farmaco già disponibile in 11 regioni : In undici regioni d’Italia, il trattamento clinico per l’Atrofia muscolare spinale – malattia genetica rara conosciuta anche come Sma – è già realtà. A tre mesi dall’avvio della somministrazione ufficiale di Spinraza, primo e unico farmaco al mondo per la patologia, la mappa dei centri ospedalieri dislocati nella penisola restituisce un quadro generale significativo, che mostra quanto è stato realizzato e cosa occorre fare per garantire a tutti ...

Atrofia muscolare spinale : servono 50mila euro per sostenere le famiglie : Oltre 300 donatori, quasi 12mila euro raccolti e 113 giorni utili per sostenere “dal basso” un progetto che è sinonimo di “vita” per centinaia di bambini affetti da Atrofia muscolare spinale, la prima malattia genetica per mortalità infantile. La campagna di crowdfunding “A un passo dal farmaco #Facciamolotutti” di famiglie SMA – lanciata sul portale For Funding di Intesa Sanpaolo – continua la sua corsa contro il tempo per raggiungere ...

Atrofia muscolare spinale - la prima campagna di crowfunding di Famiglie SMA : “Servono 50 mila euro” : “I bambini affetti da Sma (Atrofia muscolare spinale) vivono un paradosso assurdo: da mesi è disponibile un rivoluzionario farmaco capace di frenare il degenerare della malattia, vivono una corsa contro il tempo e contro una disabilità gravissima. Eppure, in molti restano bloccati nelle liste d’attesa perché i centri specializzati per la somministrazione del farmaco sono troppo pochi”. Lo racconta a Ilfattoquotidiano.it Anita Pallara, ...