Atlantia - ok del CdA all'accordo su Abertis : E' giunto ieri, in tarda serata, il via libera del Consiglio di Amministrazione di Atlantia all'investimento congiunto con ACS e Hocthief in Abertis che mette fine a molti mesi di dispute sul ...

Scheda. Atlantia e Acs insieme per Abertis : gestori e costruttori alle nozze delle infrastrutture : MILANO - Brasile, Cina, India, Polonia e ovviamente Italia li porta Atlantia. Spagna, Francia, Cile, ancora Brasile, con un pizzico di Porto Rico, Argentina e della stessa Italia li mette Abertis. Con ...

Atlantia-Acs - stop alla guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Atlantia - via libera della CNMV all'offerta Hochtief su Abertis : Teleborsa, - Il Consiglio della CNMV, l'equivalente spagnolo della Consob italiana , ha dato il via libera all'offerta di Hochtief su Abertis , su cui anche l'italiana Atlantia ha lanciato una ...

Atlantia-Abertis - via libera della Consob spagnola all'opa rivale : MILANO - La Cnmv, l'equivalente spagnolo della Consob, ha autorizzato l'offerta di Hochtief , Acs, su Abertis, in concorrenza a quella dell'italiana Atlantia . Ma la retorica delle due offerte ...

Atlantia entra nel tunnel della Manica : 1 miliardo per il 15 - 5% di Getlink : MILANO - Atlantia entra nel capitale della società del tunnel che collega la Gran Bretagna all'Europa. Il Gruppo ha infatti raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Aero 1 ...

Atlantia allunga i tempi dell'aumento e prepara il rilancio per Abertis : La partita con Hochtief-Acs entra nel vivo e Atlantia si prepara a fare un rilancio per conquistare la spagnola Abertis. L'assemblea dei soci del gruppo italiano, controllato dalla famiglia Benetton, ...

Atlantia riceve il via libera del governo spagnolo all'OPA su Abertis : (Teleborsa) - Semaforo verde del governo spagnolo all'OPA di Atlantia su Abertis , dopo lo stop imposto dalla richiesta di autorizzazione all'esecutivo iberico. L'autorizzazione al governo si era ...

