Astori | Jovanotti ricorda il capitano viola ed emoziona tutti a Firenze

Morte Astori - brividi con Jovanotti e Saponara : il gesto che ha commosso tutti [FOTO] : Morte Astori – A distanza di qualche giorno tutti sconvolti per la Morte del difensore Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Il più triste sicuramente Riccardo Saponara, grande amico di Davide, il calciatore ha incontrato il cantante Jovanotti. “Si cerca qualcosa che faccia spuntare due ali di rondini dietro la schiena” scrive Saponara e Jovanotti ...

'Una canzone per il Capitano' : il 'gemellaggio' tra Jovanotti e la Fiorentina al concerto nel segno di Astori : Jovanotti e la Fiorentina nel segno di Astori, una delegazione viola al concerto di Firenze tra cui spicca anche Riccardo Saponara La Fiorentina per salutare il suo capitano Davide Astori , scomparso ...

JOVANOTTI/ Video - la Fiorentina al suo concerto : “Cantiamo una canzone per Astori” : JOVANOTTI, Fiorentina e Astori: alcuni calciatori del club viola hanno presenziato al concerto che il cantautore romano ha tenuto al Mandela Forum di Firenze.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:08:00 GMT)

La Fiorentina al concerto di Jovanotti : "Una canzone per capitan Astori" : "Son sempre i migliori che partono..." canta Lorenzo Jovanotti. La sua Terra degli Uomini ci ha commossi mentre scorrevano le immagini di Davide Astori. Dieci giorni senza di lui. La prima partita al ...

Jovanotti ricorda Davide Astori con La terra degli Uomini : il suo addio al Capitano della Fiorentina : Jovanotti ricorda Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso nella notte tra il 3 e il 4 marzo, mentre si trovava in trasferta con la sua squadra a Udine. L'artista di Oh, vita! ha condiviso il brano scelto dai Viola per l'ultimo saluto al compagno e Capitano, che ha lasciato questo mondo con la delicatezza con la quale ha vissuto, anche se sembra ancora tutto troppo inverosimile da accettare, soprattutto perché a 31 ...

Jovanotti - la sua canzone per Astori : 'Viviamo ogni respiro che ci è concesso' : La Fiorentina per ricordare il suo capitano Davide Astori, ha pubblicato sul proprio sito un video con la canzone di Jovanotti "La Terra degli Uomini". Nel suo profilo facebook, Lorenzo Cherubini ...

Morte Astori - Jovanotti : “gratitudine verso chi ha dato emozioni” : Morte Astori- “Oggi la sua squadra, la Fiorentina, ha pubblicato questo video dedicato a Davide Astori. Mi permetto di condividerlo con voi. I suoi compagni hanno scelto una mia canzone per accompagnarlo, che ha a che fare con quel vuoto che rimane quando qualcuno ci lascia, ma soprattutto ha a che fare con l’importanza di ogni attimo di respiro che ci e’ concesso spartire con le persone che fanno un pezzo di strada con noi, ...

Davide Astori - la canzone tributo di Jovanotti. La squadra : "Per sempre con noi Asto" : "Per sempre con noi Asto". La Fiorentina saluta il suo capitano su Facebook con un video tributo in cui raccoglie le immagini più belle di Davide Astori, con la maglia viola. A fare da sottofondo, ci sono la musica e le parole di Jovanotti, che ha scritto per il calciatore una canzone."Son sempre i migliori che partono", si ascolta nel testo, "ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e ...

Morte Astori - il VIDEO ricordo della Fiorentina con la colonna sonora di Jovanotti : Morte Astori, passano i giorni ma di certo non passa il dolore per quanto accaduto al capitano della Fiorentina scomparso domenica in quel di Udine dove si trovava in ritiro Morte Astori " In casa ...