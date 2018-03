Astori | il bel gesto della Fiorentina per ricordarlo

Juventus - Buffon : 'Andrò avanti finché ho voglia di combattere. Astori una delle persone più belle' : Era l'ultimo saluto non a un mio grande amico, ma a una delle più belle persone nelle quali mi sono imbattuto nello sport. Si percepiva immediatamente la sua pulizia di pensiero e di animo. Era uno ...

Milan - Mirabelli : 'Vogliamo provare a prendere Reina. Giocheremo per Astori immaginandolo al nostro fianco' : "Noi cerchiamo di guardare sempre al futuro " ha detto il ds del Milan ai microfoni di Sky Sport -, per quanto riguarda l'allenatore sapete che, se ci sono io, sarà Gattuso. Poi può darsi che non ci ...

Astori - alla camera ardente centinaia di tifosi e gente comune. Tra gli ex compagni anche De Rossi e Belotti : L'ultimo saluto a Davide Astori. Tantissime persone sono arrivate al centro tecnico di Coverciano per la camera ardente per il capitano della Fiorentina, scomparso nella notte tra sabato e...

Astori - la camera ardente : De Rossi accanto alla bara. Presenti - oltre ai giocatori della Fiorentina - Belotti - De Silvestri e Ljajic : Aperta al Centro tecnico federale di Coverciano la camera ardente di Davide Astori. La salma del capitano della Fiorentina è arrivata da Udine a Firenze poco prima delle 15,30. Già molte le persone in ...

Astori - Fiorentina e Cagliari unite nel dolore - bellissimo il gesto congiunto nei confronti di Davide [FOTO] : Fiorentina e Cagliari hanno deciso di ritirare la maglia numero 13 appartenuta a Davide Astori, a rivelarlo è il club viola con un post su Instagram unite nel dolore e nel ricordo, Fiorentina e ...

Belenenses - l'ex Fiorentina Bakic in lacrime : voleva dedicare un gol ad Astori : ... che hanno voluto in diversi modi rendergli omaggio e ricordarlo da tutto il mondo. Tra questi c'è chi, come nel caso di Marko Bakic, attuale centrocampista del Belenenses, non ha avuto la forza di ...

Morte Astori - il messaggio più bello è quello di Saponara : “esci da quella maledetta stanza” : “O capitano, mio capitano. Perché non sei sceso a fare colazione insieme a tutti noi? Perché non sei passato a riprendere le tue scarpe fuori dalla camera di Marco e non sei venuto a bere la tua solita spremuta d’arancia? Ora ci diranno che la vita scorre, che lo sguardo va puntato in avanti e dovremo rialzarci, ma che sapore avrà la tua assenza? Chi arriverà ogni mattina in mensa a riscaldare l’ambiente con il proprio sorriso? ...

Morte Astori - che bel gesto di Fognini : vince il torneo di San Paolo e dedica la vittoria a Davide [VIDEO] : Morte Astori – “E’ un giorno triste per lo sport italiano. Non conoscevo Davide, ma sono vicino alla sua famiglia”. Grande Fabio Fognini. Il tennista italiano oggi ha vinto il torneo di San Paolo, ATP World Tour 250, ma il gesto più bello della sua giornata è arrivato a fine gara. Durante l’intervista di rito con il vincitore del torneo, Fognini si è mostrato triste ed ha dedicato la vittoria al povero Astori. Anche ...

Lutto Astori - Dybala : 'Eri una bella persona - penso alla piccola Vittoria' : Il mondo del calcio racconta che bella persona era Davide Astori. In questa tragedia il mio pensiero alla famiglia e alla piccola Vittoria. Un post condiviso da Paulo Dybala , @pauloDybala, in data: ...