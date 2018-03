Asma grave | sono 10mila gli italiani che ne soffrono Il punto sulle terapie

Asma grave : anche in Sicilia il nuovo anticorpo ‘salva respiro’ : All’inizio è solo ‘un po’ di Asma’. A lungo andare, però, quel poco si può trasformare in un tanto, al punto che tutte le terapie, compresi i corticosteroidi, non bastano più. E la fame d’aria non permette di fare più nulla, mentre la quotidianità diventa insopportabile. Perché, come dicono i pazienti, non riuscire a respirare è qualcosa di devastante. Di Asma cosiddetto grave soffre in Sicilia il 5-10% dei pazienti ...