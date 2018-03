Ascolti tv | Sanremo Young supera i 3 milioni di telespettatori

Ascolti TV | Mercoledì 14 marzo 2018. Cala Sanremo Young (14.6%) - La Bella e la Bestia 9.5%. Il Cacciatore parte dal 10.3% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.210.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 La Bella e la Bestia ha raccolto davanti al video 2.177.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Cacciatore ha interessato 2.483.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.251.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno ...

Ascolti TV | Venerdì 9 marzo 2018. Vince Sanremo Young (17.3%). Immaturi chiude al ribasso (11.9%) - Fratelli di Crozza 5.1% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.765.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.879.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Transporter: Extreme ha intrattenuto 1.886.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Lo chiamavano Jeeg Robot ...

Sanremo Young - Ascolti : Antonella Clerici cala ma vince di nuovo : Antonella Clerici con Sanremo Young in leggero calo, ma stravince ancora Ieri sera su Rai 1, a partire dalle 21:20, è andata in onda la seconda puntata della prima edizione di Sanremo Young, condotta da Antonella Clerici. Tanti ospiti ieri per la conduttrice de La Prova del Cuoco che, oltre ad una ricca giuria, ha potuto contare su Arisa, la quale ha conquistato il pubblico del web con la sua performance, la conduttrice Simona Ventura e Roby ...

Ascolti TV | Venerdì 23 febbraio 2018. Sanremo Young 18.5% - Immaturi 12.9% : Mara Maionchi e Simona Ventura Su Rai1 la seconda puntata di Sanremo Young ha conquistato 4.072.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 la sesta puntata della fiction Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 3.026.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato 739.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Survivor ha intrattenuto 1.640.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Alaska ...

Sanremo Young - Ascolti tv : ottimo esordio per Antonella Clerici : Antonella Clerici vince la serata con gli ascolti di Sanremo Young Dopo circa un anno Antonella Clerici è tornata in prima serata. Da ieri sera infatti, è partita la nuova avventura televisiva della bionda riccioluta di Rai 1 che risponde al nome di Sanremo Young. Un nuovo talent show ma questa volta non sui bambini come presentò precedentemente in Ti lascio una canzone ma adolescenti dai 14 ai 17 anni. Inoltre lo scenario non è del tutto ...

Ascolti TV | Venerdì 16 febbraio 2018. Sanremo Young 20.4% (17.1% in access) - Immaturi si ferma al 12% : Antonella Clerici e Richard Gere Su Rai1 l’esordio di Sanremo Young ha conquistato 4.480.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte ‘Opening’ in onda in access prime time dalle 20.43 alle 21.21 e 4.513.000 spettatori pari al 20.4% di share nel programma in onda dalle 21.25 alle 23.56 (qui gli Ascolti del debutto di Antonella Clerici con Standing Ovation lo scorso anno). Su Canale 5 la quinta puntata della fiction Immaturi – La ...

