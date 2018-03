Arsenal-Milan 3-1 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018)3-1, ledi– Finisce l’avventura in Europa League per la squadra di Gennaro Gattuso, i rossoneri salutano la competizione a testa altissima e giocano una partita coraggiosa al cospetto di una squadra forte e su un campo difficilissimo. L’vince ma non convince e difficilmente sarà protagonista fino al termine della competizione. Ilentra in campo benissimo e passa in vantaggio nel primo tempo, grande tiro da fuori di Calhanoglu, rossoneri meritatamente in vantaggio. Pochi minuti ed episodio che decide la qualificazione, rigore inesistente concesso all’Welbeck non sbaglia. Nella ripresa ilci prova ma un errore di Donnarumma annulla le ultime speranze, Xhaka e Welbeck firmano il definitivo 3-1.3-1, ledi(4-2-3-1): Ospina 6; Bellerin 6.5, Mustafi 6, Koscielny 6 ...