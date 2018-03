Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app

Le «Cinque Giornate» di Iris : Arriva una maratona di film sul Risorgimento. Ecco i titoli : Alessandro Preziosi, I viceré Iris guida il popolo – anzi, il pubblico – sulle barricate, nel cuore del Risorgimento italiano. Nel 170esimo anniversario delle Cinque Giornate di Milano, il canale Mediaset (22 dtt) trasmetterà un ciclo di dieci film sui moti rivoluzionari del 1848, in onda dal 18 al 22 marzo in prima e seconda serata. La rassegna, intitolata La lunga Primavera, sarà introdotta e commentata dal giornalista Alessandro ...

“Fatte fuori! Cristina e Benedetta addio”. I vertici Rai hanno deciso : è finita. La conduzione di Domenica In delle sorelle Parodi è stata deludente ed è Arrivato il momento del cambio di guardia. Al loro posto nomi grossi : “Si va sul sicuro” : Questa stagione di Domenica In è nata sotto una stella fortunata. Fin dal principio di stagione la conduzione Parodi non ha affatto convinto. Da principio la presenza di Benedetta non ha affatto convinto e a seguito di critiche arrivate a rotta di collo, il suo ruolo è stato sempre di più circoscritto. La sorellina di Cristina non l’ha presa benissimo, ma la condizione era quella e dal suo cantuccio non è più uscita. A quel punto la ...

Previsioni Meteo - Giuliacci ironizza sul “Burian Bis” : “sì vabbè - adesso Arrivano Biancaneve e i Sette Burian” : Previsioni Meteo – Il noto Meteorologo del Centro Epson Andrea Giuliacci ha pubblicato un commento su facebook rispetto al “Burian Bis”, tanto discusso in questi giorni. Su MeteoWeb abbiamo già scritto una settimana fa che si tratta di un’enorme fandonia. Ecco le parole di Giuliacci: “C’è qualcuno che, così mi riferiscono, mi rimprovera il fatto che ancora adesso, a pochi giorni dall’evento, io stia negando l’arrivo ...

Sta per Arrivare il 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday. : Ea Sports si appresta a celebrare il 9° compleanno di FUT! Il 19 marzo del 2009 Electronic Arts introduceva infatti per la prima volta nell’edizione Fifa 08 la modalità denominata Fifa Ultimate Team, che in pochi anni si sarebbe poi rivelata essere quella di maggior successo (nonché quella più profittevole) nella storia dei giochi sviluppati dalla […] L'articolo Sta per arrivare il 9° compleanno FUT! Tutto ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE / Diretta gol live score - ritorno ottavi : Blues all'assalto - ma il gol non Arriva : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 14 marzo, ritorno degli ottavi. Il Bayern vince anche il ritorno, Barcellona Chelsea chiude i giochi(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Arriva Mike “l’italiano” - falco anti-Iran che vuol rivedere l’intesa sul nucleare : Donald Trump licenzia con un tweet il segretario di Stato Rex Tillerson e lo sostituisce con il capo della Cia, Mike Pompeo. È una svolta, quella della Casa Bianca, impressa pensando principalmente all’intesa sul nucleare con l’Iran. Tillerson era restio a stracciare l’accordo, il suo successore a Foggy Bottom ha invece sempre sostenuto la necessit...

Francesco - Arriva il film di Wim Wenders sul Papa : il lancio negli Usa a maggio : Città del Vaticano - Dal cielo sopra Berlino, al cielo sopra Santa Marta. Wim Wenders, il regista tedesco pluripremiato per diversi film che hanno fatto la storia del cinema, stavolta ha firmato un ...

Piccoli frutti e ciliegio - le attività FEM contro le principali fitopatie : per la Drosophila suzukii buoni risultati Arrivano dai metodi naturali : 1/7 Credit: Umberto Salvagnin ...

Non solo i rampolli : ora Arriva lo show sulle mamme riccone : Intanto da questa sera alle 22,50 andrà in onda su Mtv Mamma che riccanza!, docu-reality sulle mamme ricche. È lo spin off di Riccanza, lo show cult dedicato ai giovani rampolli di famiglie al top. E, ...

Baci e lacrime sull'Isola - sorpresa per Alessia Mancini : Arriva il marito Flavio Montrucchio : Davvero una grande sorpresa per Alessia Mancini, raggiunta dal marito Flavio Montrucchio in Honduras. Con la scusa di una prova da apnea da dover superare, la naufraga è stata chiamata ad andare in spiaggia...

“Non sarà bianco ma così” : Meghan Markle - spifferata sull’abito da sposa. A poco dal royal wedding e dopo mesi di congetture - la bomba Arriva direttamente da Palazzo : “Ecco chi lo disegna” : Tra i tanti quesiti, la maggior parte senza risposta certa, sul matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry, uno su tutti toglie il sonno a chi ha fatto già partire il conto alla rovescia al 19 maggio: chi vestirà la sposa? Dal giorno dell’annuncio del fidanzamento ufficiale, ci si è soffermati quotidianamente sulle scelte di look dell’ex attrice, nel tentativo di capire, quindi scremare, gli stilisti a lei più congeniali. ...

Arriva docufilm sulla campagna di Di Maio : "Le ruote di un Mercedes nero corrono sull'asfalto. E' notte. All'interno Di Maio e i suoi discutono di fake news appena emerse. Il Mercedes si allontana dal campo visivo lungo la strada". Poi un ...

Pescara - si indaga sulla morte del 29enne. Arrivano Ris di Roma | : Alessandro Neri era scomparso lunedì dopo essere uscito di casa con la macchina. La vettura è stata trovata mercoledì in città, mentre il cadavere ieri a Fosso Vallelunga . Non si esclude nessuna ...

Contratti - cosa cambia : Arrivano Tem e Tec - stretta sulle intese 'pirata' : Con la firma definitiva dell’accordo sulla nuova contrattazione collettiva, arrivano grosse novità per i Contratti di lavoro. Nella giornata di venerdì 9 marzo, Vincenzo Boccia, presidente...