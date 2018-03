Arresti all' alba | smantellato giro di droga tra Teramo | Napoli | Ascoli ed Ancona

Traffico droga dall'Albania - 43 Arresti a Bari : Due potenti organizzazioni gestivano un Traffico internazionale di stupefacenti dai Balcani all'Italia. Impeganti nell'operazione oltre 200 uomini della Dia - L'inchiesta nasce nel 2016, partendo dai ...

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni - rapine e ricettazione. 14 Arresti a Corigliano : Corigliano CALABRO , COSENZA, Dalle prime ore della mattinata, in Corigliano Calabro , CS, , è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza che, coadiuvati da unità ...

Mafia - colpo alla rete di Messina Denaro : 12 Arresti a Trapani : Trapani , askanews, - Duro colpo alla rete di fiancheggiatori del numero 1 di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Una vasta operazione della Direzione Investigativa AntiMafia, dei Carabinieri del ...

Torino : sciacalli al cimitero - 15 Arresti : 13.02 La Procura di Torino a conclusione di una complessa indagine presso il cimitero "Parco" del capoluogo piemontese ha notificato misure cautelari a domicilio per 15 operatori cimiteriali. Per l'accusa gli addetti spogliavano i cadaveri dei preziosi posti all'interno del feretro e incassavano indennità non dovute. I capi d'imputazione contestati spaziano dall'associazione a delinquere alla concussione e distruzione di cadavere e peculato.

Sciacalli tombe cimitero - 15 Arresti : ANSA, - TORINO, 12 MAR - Spogliavano i cadaveri dei preziosi posti all'interno del feretro. E' uno dei reati contestati nell'inchiesta del pm Gianfranco Colace iniziata nel 2016 con la denuncia di ...

Tre Arresti a Cortina e Vodo per una truffa alle assicurazioni : Indagine dei carabinieri di Roma con venti finiti in manette, 207 denunciati per falsi incidenti stradali e per i risarcimenti

Varese : a Gallarate 3 Arresti per rapina e lesioni : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Gallarate, in provincia di Varese, con le accuse di rapina e lesioni aggravate in concorso. Nel giugno dello scorso anno i tre, due cittadini equadoregni e un pakistano, all'interno di un bar avevano picchiato e derubato u

Roma : Truffe alle assicurazioni auto - 20 Arresti : In manette avvocati, medici e infermieri Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno eseguendo un’ordinanza. Dalle primissime ore della mattina. Ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti... L'articolo Roma: Truffe alle assicurazioni auto, 20 arresti proviene da Roma Daily News.

Minacce e pestaggi per il controllo di Roma est : scacco alla Cosa Nostra della Tiburtina - 39 Arresti : Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Roma. 39 gli arrestati accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armi ed estorsioni, aggravati dal metodo ...

Blitz antidroga a Roma Est - all’alba 39 Arresti : I Carabinieri sono intervenuti per smantellare una rete mafiosa di spaccio, traffico d’armi e intimidazioni nelle piazze di Tivoli e Guidonia, l’inchiesta era partita nel 2016