: Armi a scuola, arrestata sorella killer - NotizieIN : Armi a scuola, arrestata sorella killer - PPirastu : RT @mauro8100: 'Sarà un grande giorno quello in cui la #scuola prenderà dallo stato tutti i soldi di cui ha bisogno e l'esercito e l'aviaz… - user9870 : RT @mauro8100: 'Sarà un grande giorno quello in cui la #scuola prenderà dallo stato tutti i soldi di cui ha bisogno e l'esercito e l'aviaz… -

Morgan Roof, 18 anni, ha portato con sé a, nel campus dell'A.C. Flora High School di Columbia, spray al peperoncino, un coltello e marijuana. E per questo è stata. La ragazza è ladi Dylann Roof, ildella chiesa di Charleston, in South Carolina, nel 2015. Il ragazzo è stato condannato a morte per aver ucciso nove persone. Suaaveva anche pubblicato un post allarmante su Snapchat, sul web, in cui esprimeva la sua rabbia per la manifestazione degli studenti di ieri contro le.(Di giovedì 15 marzo 2018)