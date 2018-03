Ark | Survival Evolved è in arrivo su dispositivi iOS e Android questa primavera

eurogamer

(Di giovedì 15 marzo 2018) Come riportano i colleghi Eurogamer.net, Studio Wildcard ha annunciato che il suo famoso gioco di sopravvivenza Ark:arriverà suimobili iOS e".Ark mobile è stato sviluppato da War Drum Studios - il team responsabile dei porting mobile di Bully e Grand Theft Auto di Rockstar - e includerà una modalità single-player, così come l'esperienza multiplayer online "completa" di Ark. Di fatto, guardando la lista delle caratteristiche, la versione mobile sembra sorprendentemente in linea con le versioni PC e console. La versione mobile di Ark è dotata dei noti sistemi di livellamento, crafting e costruzione, che vi permettono di realizzare qualsiasi cosa, dall'abbigliamento alle armi, inoltre sono presenti oltre 80 creature da domare e sfruttare mentre sopravvivete ai pericoli della classica mappa dell'isola di Ark.Read more…