Arabia Saudita | bomba nucleare se lo fa l' Iran

'Un disonore nazionale' : 100 mln di sterline di aiuti tra UK e Arabia Saudita : ll controverso accordo di aiuti tra il Regno Unito e l'Arabia Saudita annunciato venerdì è stato etichettato come 'disonore nazionale'. Tra le proteste contro i rapporti della Gran Bretagna con lo Stato del Golfo, i ministri del governo hanno firmato un accordo di aiuti di 100 milioni di sterline con Riyadh. Il tutto sarebbe avvenuto in concomitanza con la visita del Principe ereditario Mohammed bin Salman a Londra questa settimana. Il governo ...

Le donne dell'Arabia Saudita prendono d'assalto le scuole guida Video : Le #donne dell’#Arabia Saudita hanno cominciato a prendere lezioni di #guida per poter poi sostenere l’esame ed ottenere la patente [Video]. Dal mese di giugno 2017, dopo l’abolizione della legge che vietava alle donne di mettersi alla guida, il loro numero è sempre in crescita per ottenere la patente. È stato il Re Mohammed bin Salman, il 26 settembre 2017, ad annunciare la grande notizia che le donne avranno il permesso di guidare al pari ...

Stragi - torture e milioni di morti per fame nello Yemen sotto il tallone dell'Arabia Saudita : Per non dimenticare una guerra "dimenticata". Volutamente dimenticata, nonostante una tragedia umanitaria che eguaglia e per certi aspetti supera anche quella siriana. E per ricordare a chi ha vinto le elezioni in Italia di un impegno che va mantenuto. Lo Yemen è afflitto da una delle peggiori carestie mai viste al mondo negli ultimi anni, una piaga che si aggiunge a quella di una guerra senza fine. "Non è come la carestia che ...

Le donne dell'Arabia Saudita prendono d'assalto le scuole guida : Le donne dell’Arabia Saudita hanno cominciato a prendere lezioni di guida per poter poi sostenere l’esame ed ottenere la patente. Dal mese di giugno 2017, dopo l’abolizione della legge che vietava alle donne di mettersi alla guida, il loro numero è sempre in crescita per ottenere la patente. È stato il Re Mohammed bin Salman, il 26 settembre 2017, ad annunciare la grande notizia che le donne avranno il permesso di guidare al pari degli uomini. ...

Gb : Corbyn attacca May - basta armi all'Arabia Saudita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

In Arabia Saudita il primo concerto pop (ma sarà vietato ballare e ondeggiare) : "vietato ballare o ondeggiare". È questo che viene specificato sui biglietti del primo concerto in Arabia Saudita della pop star egiziana Tamer Hosny, che si esibirà a Gedda il prossimo 30 marzo. Migliaia di fan si sono lamentati per le disposizionoi delle autorità che, in realtà, hanno semplicemente ricordato che il ballo è "severamente proibito" nella monarchia del golfo. "Signore e signori, per ...

Arabia Saudita : introdotti i visti turistici - anche per donne single - : Continua la politica di apertura del principe ereditario Mohammed bin Salman. Eliminate le restrizioni per le domande internazionali. L'obiettivo è di accogliere 30 milioni di turisti ogni anno entro ...

Arabia Saudita - per la prima volta "maratona femminile" alla Mecca : Sarà presente la principessa Rima bint Bandar bin Sultan che è la presidentessa della Federazione saudita per "lo Sport Sociale".Non è chiaro se il pubblico sarà composto di sole donne oppure sarà ...

Domestiche come schiave in vendita su Twitter. Scandalo in Arabia Saudita : Su Twitter sono comparsi alcuni messaggi choc come questo: "Cedesi domestica, 26enne, brava in cucina e disponibile con i bambini. Prezzo: 4500 euro, compreso il trasporto". A pubblicarli sono state alcune famiglie saudite, che evidentemente ritengono di poter diporre delle persone come fossero oggetti, vendendole ad altri. Immediata la polemica, soprattutto nei Paesi di provenienza delle donne, ridotte a merce di scambio. Gli ...

L’Arabia Saudita ha licenziato i vertici dell’esercito : Sembra essere stata una decisione del potente principe ereditario Mohammed bin Salman, per raddrizzare la guerra in Yemen The post L’Arabia Saudita ha licenziato i vertici dell’esercito appeared first on Il Post.

In Arabia Saudita l'università va avanti grazie (anche) a 100 cervelli italiani : A Thuwal, un villaggio di pescatori a un'ora di macchina da Gedda, alle porte della Mecca, la città sacra dell'Arabia Saudita, c'è una delle università più avanzate al mondo. E ospita cento italiani tra professori, ricercatori e studenti. Una comunità scientifica completa che porta tanta Italia nel Paese teocratico, a partire della statua del Re Abdullah, cui ...