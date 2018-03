Anticipazioni Don Matteo 11 | trama della decima puntata di giovedì 22 marzo 2018

Don Matteo 11 – Nona puntata del 15 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di 7 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 29%. Questa sera nuove avventure, la Nona puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con […] L'articolo Don Matteo 11 – Nona puntata del 15 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Il Cacciatore/ Anticipazioni seconda e prima puntata - 21 e 14 marzo : il caso Farinella e il boss delle Madonie : Il Cacciatore, Anticipazioni puntate 21 e 14 marzo 2018. Il caso Farinella e il boss delle Madonie, appuntamento con la seconda puntata tra una settimana sempre su Rai Due.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Seconda puntata de Il Cacciatore - Anticipazioni 21 marzo : tra il caso Farinella e il boss delle Madonie : L'appuntamento con la Seconda puntata de Il Cacciatore è per giovedì prossimo in prima assoluta su Rai2, quando verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio. I primi due capitoli sono stati resi visibili in anteprima online su RaiPlay da domenica 11 marzo. Dopo aver conosciuto cast e personaggi de Il Cacciatore, la fiction prosegue presentando i nuovi casi con cui il magistrato Barone avrà a che fare. La serie con protagonista Francesco ...

Don Matteo 11 - Anticipazioni puntata 15 marzo : il rapimento di don Matteo : Archiviati i primi otto episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 15 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ...

Uomini e Donne - trono classico Anticipazioni : SARA evita LUIGI - NICOLO’ bacia nuovamente MARTA : E’ accaduto un po’ di tutto nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne avvenuta lunedì 12 marzo 2018; è dunque arrivato il momento di scoprire quali sono le novità nei percorsi di Mariano Catanzaro, Nicolò Brigante, Nilufar Addati e SARA Affi Fella. Dopo un primo bacio poco “coinvolgente”, a detta degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, LUIGI Mastroianni ha deciso di tornare alla carica con SARA ma ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Gemma punta nuovi corteggiatori : Gemma Galgani pronta a voltare pagina a Uomini e Donne Il Trono Over tornerà protagonista a Uomini e Donne oggi pomeriggio. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset punterà infatti proprio sul segmento senior della trasmissione che occupa solitamente le ultime tre puntate della settimana. Maria De Filippi continua a riservare grande spazio al Trono Over, grazie al successo di ascolti riscontrato e ai colpi di ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Nilufar Addati ha scelto? L’addio di Nicolò Ferrari : Uomini e Donne anticipazioni, con un messaggio Nicolò Ferrari dice addio a Nilufar Addati: la tronista ha scelto? Nella puntata andata in onda oggi Nicolò Ferrari, dopo aver scoperto del ritorno di Nilufar Addati da Lorenzo Riccardi, ha lasciato Uomini e Donne insieme a Giordano Mazzocchi I due corteggiatori, infatti, si sono mostrati molto insofferenti nei confronti della tronista e, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Nilufar ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 marzo 2018 : Lorenzo dichiara i suoi sentimenti a Sara! Mariano sceglie… : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 marzo 2018: Lorenzo sorprende Sara con un’esterna molto romantica! Mariano stupisce tutti! Anticipazioni Uomini e Donne: Mariano sorprende i presenti in studio! Sara non bacia né Luigi né Lorenzo! Nilufar criticata per la sua freddezza! Marta organizza una sorpresa bellissima per Nicolò! Virginia non si presenta in esterna! Ritorna la nostra rubrica dedicata ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Sara cotta di Lorenzo - Nicolò bacia Marta : anticipazioni Uomini e Donne registrazione 12 marzo 2018: Sara evita il bacio di Luigi, Nilufar fa una doppia esterna con Giordano Stanno per giungere al termine i Troni di Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Nicolò Brigante. Se Mariano Catanzaro ha appena iniziato il suo percorso a Uomini e Donne, la situazione è ben diversa […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara cotta di Lorenzo, Nicolò bacia Marta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Anticipazioni : Nilufar cerca ancora Lorenzo : Nilufar Addati vuole ancora Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Lorenzo Riccardi continuerà ad essere il pomo della discordia a Uomini e Donne. Nilufar Addati e Sara Affi Fella continueranno a contendersi le attenzioni del corteggiatore milanese nella puntata del Trono Classico in onda oggi pomeriggio. La settimana nel segmento young della trasmissione si aprirà però in modo atipico. Oltre all’arrivo di una sfilza di corteggiatori per Tina ...

