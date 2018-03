Anticipazioini Il cacciatore seconda e terza puntata | l' ultimatum choc

Blastingnews

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ha debuttato questa sera in prime time su Raidue la nuova fiction dal titolo VIDEO Ilche racconta le vicende del giovane magistrato Saverio Barone che entrera' a far parte del team antimafia dove danno la caccia giorno e notte ai latitanti di Cosa nostra. Una fiction che ha tutte le carte in regola per ottenere degli ottimi ascolti in prima serata, dopo l'exploit delle ultime serie televisive che sono state trasmesse in questi anni su Raidue tra cui Rocco Schiavone che ha ottenuto una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori e più del 14% di share. Ecco gli spoiler de IlCosa succedera' nel corso dellade Ilche vedremo in onda mercoledì 21 e il 28 marzo in prima visione assoluta su Raidue? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan-spettatori, curiosi di scoprire cosa succedera' ...