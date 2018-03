Ansaldo Energia | si aggiudica contratto da 40 mln in Serbia

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Roma, 15 mar. (AdnKronos) –ha firmato con Shanghai Electric Group undel valore di circa 40 milioni di euro per la fornitura di turbine a gas e generatori alla centrale a ciclo combinato di Pancevo, in. La centrale a ciclo combinato da 200 MW di Pancevo è di proprietà di TE-TO Pancevo. Shanghai Electric Group si occuperà di Engineering, Approvvigionamenti e Costruzione (EPC – Engineering, Procurement and Construction) con un‘chiavi in mano”. TE-TO Pancevo è una joint venture costituita tra Centroenergoholding, di proprietà di Gazprom Energholding, e la società petrolifera serba NIS. La centrale di cogenerazione di Pancevo produrràelettrica e calore usando il gas naturale come combustibile. In base alcon Shanghai Electric Group,fornirà due turbine a gas AE64.3A, i ...