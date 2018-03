Anna Tedesco | lite con Gianni Sperti Uomini e donne | flirt con Giorgio Manetti? Federica

U&D - Gemma : 'Ho lavato i piatti per Giorgio' - Anna Tedesco : rivelazioni choc Video : La puntata del trono over di Uomini e Donne [Video] del 14 marzo si apre nel segno dello scontro tra Tina e Gemma. L’opinionista ha preparato un jingle speciale Brutta di Canino accompagnato da una foto della dama torinese probabilmente ritoccata. Maria De Filippi ha ‘bocciato’ l’iniziativa della Cipollari e la Galgani è entrata in studio accompagnata dalla tradizionale musica del people show. Una volta al centro dello studio la piemontese ha ...

U&D - Gemma : 'Ho lavato i piatti per Giorgio' - Anna Tedesco : rivelazioni choc : La puntata del trono over di Uomini e Donne del 14 marzo si apre nel segno dello scontro tra Tina e Gemma. L’opinionista ha preparato un jingle speciale (Brutta di Canino) accompagnato da una foto della dama torinese probabilmente ritoccata. Maria De Filippi ha ‘bocciato’ l’iniziativa della Cipollari e la Galgani è entrata in studio accompagnata dalla tradizionale musica del people show. Una volta al centro dello studio la piemontese ha iniziato ...

Anna TEDESCO/ Uomini e Donne - Federica Pirri torna in studio e accusa : "Sei falsa - tra te e Giorgio 3 baci..." : Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, ANNA TEDESCO decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Anna Tedesco abbandona Uomini e Donne! Una dama la smaschera! : A Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco abbandona definitivamente la trasmissione dopo che una dama, l’ha smascherata in diretta! Ecco le anticipazioni derivanti dalla nuova rivista Uomini e Donne Magazine! Durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Over è accaduto un episodio alquanto spiacevole. In studio una dama ha smascherato Anna Tedesco e questa terminata la sfilata, ha deciso di abbandonare la trasmissione! A rivelare la ...

Anna Tedesco/ Uomini e Donne : il faccia a faccia con Federica Pirri : Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Anna Tedesco abbandona Uomini e Donne : Federica Pirri la smaschera! : Colpo di scena a Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco abbandona definitivamente la trasmissione dopo essere stata mascherata in diretta da una dama! Ecco le anticipazioni emerse da una fonte attendibile! Anna Tedesco lascia definitivamente lo studio dopo la sfilata, ecco tutte le anticipazioni Un episodio alquanto spiacevole è accaduto durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Over: in studio una dama ha smascherato Anna Tedesco, ...

Anna Tedesco abbandona Uomini e Donne! Una dama la smaschera! : A Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco abbandona definitivamente la trasmissione dopo che una dama, l’ha smascherata in diretta! Ecco le anticipazioni derivanti dalla nuova rivista Uomini e Donne Magazine! Durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Over è accaduto un episodio alquanto spiacevole. In studio una dama ha smascherato Anna Tedesco e questa terminata la sfilata, ha deciso di abbandonare la trasmissione! A rivelare la ...

Uomini e Donne Over : lo sfogo di Anna Tedesco dopo la puntata : Uomini e Donne Trono Over: Anna Tedesco si sfoga sui social dopo la puntata Anna Tedesco è ormai da anni una delle protagoniste indiscusse del Trono Over. Di recente, però, la dama di Uomini e Donne è stata al centro di diverse polemiche. A puntare il dito contro di lei, in particolare, l’opinionista Gianni Sperti […] L'articolo Uomini e Donne Over: lo sfogo di Anna Tedesco dopo la puntata proviene da Gossip e Tv.

Anna TEDESCO/ Uomini e Donne - Angelo chiede scusa : "Vorrei tornare a parlare con te" : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di ANNA TEDESCO. Il cavaliere Angelo chiederà scusa alla dama per le accuse delle scorse puntate e chiederà di ricominciare a frequentarsi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 15:53:00 GMT)

Anna Tedesco/ Uomini e Donne : Angelo chiede scusa - ma la dama lo respinge : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Anna Tedesco. Il cavaliere Angelo chiederà scusa alla dama per le accuse delle scorse puntate e chiederà di ricominciare a frequentarsi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anna Tedesco e Giorgio Manetti insieme? La dama sbotta e accusa Gemma (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Tedesco e Giorgio Manetti, amici o qualcosa in più? La dama si sfoga sui social e accusa Gemma Galgani(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Anna Tedesco in ospedale! Ecco che cosa le è accaduto! : La bella e sensuale Anna Tedesco, dama del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, spesso criticata da Gianni Sperti, ha subito un intervento chirurgico. Scopriamone di più! Anna Tedesco, seduta nel parterre femminile insieme alle dame del trono Over di Uomini e Donne da più di tre anni, è diventata famosa nel mondo dello showbiz quando qualcuno in studio ha insinuato che la bella e fascinosa dama di Gubbio avesse ...

Uomini e Donne : Anna Tedesco ricoverata in ospedale! : Anna Tedesco, dama famosa del Trono Over di Uomini e Donne over è stata ricoverata in ospedale. Che cosa le è accaduto? Scopriamolo insieme! Anna Tedesco, protagonista di Uomini e Donne Over, ultimamente è nell’occhio del ciclone riguardo alle accuse mosse da parte di Gemma Galgani la quale insinua che la dama dagli occhi azzurri abbia una relazione d’amore con Giorgio Manetti. Ma non solo anche Gianni Sperti è convinto della stessa ...

Uomini e Donne/ Anna Tedesco in ospedale : il messaggio della dama (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco in ospedale, la dama lo annuncia con un messaggio sui social con cui rassicura tutti i suoi fans.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 07:05:00 GMT)